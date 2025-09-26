Σαουδική Αραβία: Ο Τραμπ «κατανοεί πολύ καλά» τους κινδύνους της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προειδοποίησαν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις σοβαρές συνέπειες οποιασδήποτε προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ -ένα μήνυμα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ «κατανοεί πολύ καλά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας την Πέμπτη.

Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι έλαβε το μήνυμα, λέγοντας: «Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη».

Συνάντηση Τραμπ με Άραβες ηγέτες

Ο Τραμπ συναντήθηκε με ηγέτες και αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν την Τρίτη για να συζητήσουν τον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών Χαμάς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

«Οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες κατέστησαν πολύ σαφές στον πρόεδρο τον κίνδυνο προσάρτησης οποιουδήποτε είδους στη Δυτική Όχθη και τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο για τις δυνατότητες ειρήνης στη Γάζα, αλλά και για οποιαδήποτε βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ-Σαούντ, σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη την Πέμπτη.

«Και είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος Τραμπ κατάλαβε τη θέση των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών και νομίζω ότι ο πρόεδρος στις ΗΠΑ κατανοεί πολύ καλά τους κινδύνους και τους κινδύνους της προσάρτησης στη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δήλωσε ότι θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο να εφαρμόσει κυριαρχία στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, μια ενέργεια που αντιπροσωπεύει de facto προσάρτηση γης που κατασχέθηκε στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Τραμπ παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας, σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες την Τρίτη, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ την Τετάρτη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

«Οι προτάσεις των ΗΠΑ επικεντρώνονται στην εξεύρεση ενός τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος προφανώς πρέπει να είναι η άμεση προτεραιότητά μας. Και είμαστε πολύ αφοσιωμένοι στις ΗΠΑ και είμαστε πολύ ευγνώμονες που οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στην εξεύρεση ενός τέλους στα βάσανα εκεί», δήλωσε ο μπιν Φαρχάν.

Ξεχωριστά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία αποτελείται από 193 μέλη, ενέκρινε αυτόν τον μήνα με συντριπτική πλειοψηφία μια επτασέλιδη διακήρυξη που στοχεύει στην προώθηση μιας λύσης δύο κρατών για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους και στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και μαχητών της Χαμάς.

Αυτό προέκυψε από μια διεθνή διάσκεψη στον ΟΗΕ τον Ιούλιο – που διοργανώθηκε από τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία – σχετικά με τη δεκαετή σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μποϊκοτάρουν την εκδήλωση και έχουν απορρίψει τις διεθνείς προσπάθειες.

Ο Μπιν Φαρχάν δήλωσε ότι ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα είναι «προαπαιτούμενο για την πρόοδο στο ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης».

«Πιστεύω λοιπόν ότι τα δύο ζητήματα είναι συμπληρωματικά», είπε για το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ και τη διακήρυξη που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ.

Μια επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Η Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και περίπου 251 κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Περισσότεροι από 65.000 άνθρωποι, επίσης κυρίως άμαχοι, έχουν έκτοτε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Πηγή: Reuters