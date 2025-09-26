Logo Image

Πεσκόφ: Ανεύθυνες οι δηλώσεις Ζελένσκι περί στόχευσης του Κρεμλίνου

Κόσμος

REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

Εάν η Ρωσία δεν τερματίσει την εισβολή της, οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν την τοποθεσία του πλησιέστερου καταφυγίου, είχε δηλώσει ο Ουκρανός πρόεδρος 

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις «απειλές» για επιθέσεις κατά του Κρεμλίνου που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την προηγούμενη μέρα.

Ο Ουκρανός ηγέτης «εκτοξεύει απειλές αδιακρίτως, κάτι που φαίνεται αρκετά ανεύθυνο», αντέδρασε ο Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης.

Εάν η Ρωσία δεν τερματίσει την εισβολή της, οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν την τοποθεσία του πλησιέστερου καταφυγίου, είχε δηλώσει ο Ουκρανός πρόεδρος  σε συνέντευξή του στο Axios που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν σκοπεύει να βομβαρδίσει αμάχους επειδή «δεν είμαστε τρομοκράτες». Ωστόσο, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι τα ρωσικά κέντρα εξουσίας όπως το Κρεμλίνο θα μπορούσαν να γίνουν νόμιμοι στόχοι για το Κίεβο.

«Πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια βομβών», δήλωσε ο Ζελένσκι για τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Το χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα το χρειαστούν ούτως ή άλλως. […] Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε.»

Πηγές Axios, Le Figaro

