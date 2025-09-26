Μετά τον Τραμπ και η Γερμανία απορρίπτει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Η Γερμανία χαιρετίζει τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, αλλά και η κατασκευή εποικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο στο δρόμο για μια λύση δύο κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι δυτικές χώρες έχουν επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή τους στην επέκταση των παράνομων ισραηλινών οικισμών σε όλη την παλαιστινιακή επικράτεια, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, αλλά σπάνια έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να πιέσουν το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: Al Jazeera