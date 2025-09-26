Η Λευκορωσία λέει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει με πυρηνική ενέργεια περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία

Η Λευκορωσία προτείνει την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στα ανατολικά της χώρας, ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Λουκασένκο έθεσε την ιδέα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνομιλιών με το Κρεμλίνο στη Μόσχα.

«Εάν ληφθεί απόφαση, θα ξεκινήσουμε αμέσως την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας ή ενός νέου σταθμού εάν υπάρχει ανάγκη (για ηλεκτρική ενέργεια) στη δυτική Ρωσία και στις απελευθερωμένες περιοχές», δήλωσε ο Λουκασένκο, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να περιγράψει τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Στενοί δεσμοί Λουκασένκο-Πούτιν

Η προσφορά υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς μεταξύ Πούτιν και Λουκασένκο, ακόμη και όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί μια στρατηγική προσφοράς κινήτρων στον ηγέτη της Λευκορωσίας για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και τη βελτίωση των σχέσεων με τη Δύση.

Ο Πούτιν απάντησε ότι «η χρηματοδότηση δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα. Αν υπάρχει καταναλωτής που θα πάρει ηλεκτρικό ρεύμα και θα πληρώσει το απαιτούμενο τιμολόγιο, δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα».

Η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας και έχει υποστηρίξει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων επιτρέποντας στα στρατεύματα του Πούτιν να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για να εισέλθουν στην Ουκρανία το 2022. Ο Πούτιν συναντιέται με τον Λουκασένκο συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.

Πηγή: Reuters