Ισραήλ: Μεγάφωνα στη Γάζα για να ακουστεί η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις πήραν εντολή από το πρωθυπουργικό γραφείο να τοποθετήσουν μεγάφωνα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας για να μεταδοθεί ζωντανά η σημερινή ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, γράφει η Haaretz.

Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει, ωστόσο, ότι από το πρωί, ο στρατός εγκαθιστά μεγάφωνα σε φορτηγά και κοντά στον συνοριακό φράχτη.

Σύμφωνα με το Channel 12 News πάντως, ο στρατός εξέφρασε την αντίθεσή του στην εντολή, καθώς θα απαιτούσε από τους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους και να εισέλθουν σε περιοχές της Λωρίδας της Γάζας για να βάλουν τα μεγάφωνα – γεγονός που θα έθετε το στρατό σε αυξημένο κίνδυνο να γίνουν στόχος μαχητών της Χαμάς.

«Είναι μια τρελή ιδέα», φέρεται να δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματικός στην εφημερίδα Haaretz. «Άνθρωποι από όλο το πολιτικό φάσμα ρωτούν: “Τι είναι αυτή η φαντασίωση;” Κανείς δεν καταλαβαίνει ποιο στρατιωτικό όφελος υπάρχει».

Η Haaretz επικαλέστηκε επίσης μια στρατιωτική πηγή που ανέφερε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί πράξη ψυχολογικού πολέμου.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι, ανεξάρτητα από την αντιπολίτευση, ο στρατός δεν θα αψηφήσει το αίτημα του Πρωθυπουργού και ετοιμάζεται να μεταδώσει την ομιλία του Νετανιάχου σε όλη τη Γάζα.

Η ομιλία του πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16.00 (ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως ενάντια στην αναγνώριση από τη Δύση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

«Πρέπει να ακουστεί η αλήθεια μας, η αλήθεια των στρατιωτών, η αλήθεια των Ισραηλινών», όπως είπε ο Νετανιάχου χθες, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που τον μετέφερε στη Νέα Υόρκη.