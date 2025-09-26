Σλοβακία: Περιορίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο προωθεί στο κοινοβούλιο μια συνταγματική τροπολογία που περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και δίνει προτεραιότητα στο εθνικό δίκαιο έναντι του ευρωπαϊκού.

Το νομοσχέδιο που περιορίζει τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών και καθιστά πιο δύσκολη την αλλαγή φύλου για τα ίντερσεξ άτομα εγκρίθηκε από 90 από τους 99 παρόντες βουλευτές σήμερα.

Η αντιπολίτευση δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία.

Στα τέλη Ιανουαρίου, μετά τη δημοσίευση αυτού του σχεδίου τροπολογίας, ο εθνικιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο επικαλέστηκε «τις παραδόσεις, την πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά των προγόνων μας» για να υψώσει «ένα συνταγματικό φράγμα στον προοδευτισμό» και να αποκαταστήσει την «κοινή λογική» . «Έχουμε δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό», όπως ορίζονται κατά τη γέννηση, ανέφερε η κυβερνητική πρόταση, απηχώντας τα λόγια που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ημέρα της ορκωμοσίας του.

Εθνική κυριαρχία

«Η αλλαγή φύλου μπορεί να γίνει μόνο για σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από τον νόμο», ανέφερε το σχέδιο τροπολογίας, διασφαλίζοντας την υιοθεσία παιδιών μόνο για παντρεμένα ζευγάρια, με σπάνιες εξαιρέσεις. Το σχέδιο τροπολογίας όριζε επίσης ότι η « κυριαρχία» της Σλοβακίας επί τέτοιων «πολιτιστικών και ηθικών ζητημάτων» θα πρέπει να υπερισχύει του ευρωπαϊκού δικαίου.

Σε γνωμοδότηση που εξέδωσε την Τετάρτη, η Επιτροπή της Βενετίας, το συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποτελείται από ειδικούς σε θέματα συνταγματικού δικαίου, προειδοποίησε τη Σλοβακία κατά μιας τέτοιας τροποποίησης. Ανέφερε ότι τα κράτη δεν θα πρέπει να δημιουργούν σύγκρουση μεταξύ «πολιτιστικών ζητημάτων» και των διεθνών συνθηκών που έχουν υπογράψει.

Πηγή: Le Figaro