Η Ρωσία εξαπολύει διπλάσια πυρά πυροβολικού σε σχέση με την Ουκρανία – Για ποιες περιοχές (και πόσο) έχει «φουσκώσει» τις εδαφικές της κατακτήσεις

H Ρωσία εξαπολύει διπλάσια πυρά πυροβολικού σε σχέση με την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος θεωρεί ότι οι ρωσικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι απέτυχαν στους στόχους τους.

«Μπορεί να πει κανείς ότι οι εκστρατείαες των Ρώσων την άνοιξη και το καλοκαίρι ουσιαστικά αποδιοργανώθηκαν», δήλωσε ο Σίρκσι μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σχολιάζοντας τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου, να καταληφθεί η πόλη Ποκρόβσκ και το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ, υποστήριξε ότι απέτυχαν.

Η κατάληψη του Ντονέτσκ είναι βασικός στόχος του πολέμου για τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει πάνω από το 70% της περιοχής και προελαύνει με αργούς ρυθμούς.

Οι «χίλιες τομές»

Ο Σίρκσι δήλωσε ότι από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθενται με μια τακτική την οποία περιέγραψε ως «χίλιες τομές», πολλαπλές δηλαδή μικρές επιθέσεις πεζικού. «Αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου, 4 με 6 στρατιώτες που προχωρούν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τις ρεματιές και δασώδεις περιοχές, με βασικό στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφός μας».

ISW:Τα «φουσκώνει» η Μόσχα

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο πεδίο, το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW) αναφέρει στην τελευταία του έκθεση για τον πόλεμο ότι η Μόσχα υπερβάλλει σχετικά με τις αναφορές για την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, προκειμένου να υποστηρίξει το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι η νίκη της Ρωσίας είναι αναπόφευκτη.

Οι αναλυτές του αμερικανικού think tank αναφέρουν μάλιστα δήλωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με την οποία, τα ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τουλάχιστον 4.714 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους το διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 25ης Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάνει 205 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Λουγκάνσκ, 3.308 στην περιοχή του Ντονέτσκ, 261 στην περιοχή της Ζαπορίζια, 175 στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, 542 στην περιοχή του Χαρκόβου και 223 στην περιοχή του Σούμι.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι οι δυνάμεις του πήραν τον έλεγχο 205 οικισμών στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ωστόσο, το ISW ανέφερε ότι είχε συγκεντρώσει στοιχεία που επέτρεπαν μια ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν στην πραγματικότητα κατακτήσει 3.434 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του ISW, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας «φουσκώνει» κατά 36% τις κατακτήσεις των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Λουγκάνσκ, κατά 33% στην περιοχή του Ντονέτσκ, κατά 5% στην περιοχή της Ζαπορίζια, κατά 83% στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, κατά 112% στην περιοχή του Χαρκόβιυ και κατά 6% στην περιοχή του Σούμι.

Το αμερικανικό think tank τονίζει στην έκθεσή του ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας συνηθίζει να διογκώνει τις εδαφικές του κατακτήσεις, προκειμένου να επηρεάσει τις δυτικές αντιλήψεις για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας και τις προοπτικές της για επιτυχία, «για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν με γρήγορο ρυθμό στο πεδίο της μάχης».