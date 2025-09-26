Τουρκικός Τύπος: «Νέα εποχή» στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας

Με διθυραμβικούς τίτλους «υποδέχτηκε» ο Τουρκικός Τύπος τα αποτελέσματα της επίσκεψης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο και της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Για «επανάσταση» κάνει λόγο η φιλοκυβερνητική Sabah. Ο σχολιαστής Μελίχ Αλτινόκ εκτιμά ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην μπορούν να λύσουν ο Ερντογάν και ο Τραμπ»…Όλοι τον εμπιστεύονται, θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ερντογάν-Τραμπ , την οποία εξετάζουν ήδη στενά, σε πολλές πρωτεύουσες από το Τελ Αβίβ μέχρι τη Μόσχα και από το Λονδίνο ως την Αθήνα»

Ο αρθρογράφος της Sabah λέει πώς «έχουμε δει για άλλη μια φορά ότι το να έχουμε τον Τραμπ στο τιμόνι των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο είναι προτιμότερο από το να έχουμε τον Τζο Μπάιντεν, την Καμάλα Χάρις ή οποιονδήποτε από την ομάδα Ομπάμα. Επειδή ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηματική στάση κατά της Ανατολής, των Μουσουλμάνων ή της Τουρκίας, σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς. Ως ηγέτης που δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα της χώρας του, ο Τραμπ ακόμη και αν ορισμένες από τις πολιτικές και τη ρητορική του δεν μας αρέσουν , η ικανότητά του να δημιουργεί στενή επικοινωνία με τον Ερντογάν εκτός της «διπλωματίας του Πενταγώνου» αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

«Οκτωβριανή Επανάσταση» της Τουρκίας

Ο σχολιαστής της Sabah Μαχμούτ Οβούρ αναφέρει μάλιστα σε ανάλυσή του υπό τον τίτλο «Η Οκτωβριανή επανάσταση της Τουρκίας», ότι «υπάρχουν κάποιοι μήνες και χρόνια που γεγονότα που θα αλλάξουν την πορεία της ιστορίας επικαλύπτονται και διασταυρώνονται. Φαίνεται ότι ο επόμενος Οκτώβριος θα είναι τέτοιος μήνας

Η επίσης φιλο-Ερντογανική Yeni Safak έχει τίτλο «μαζί θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα» κάτω από τη φωτογραφία της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν.

Ο σχολιαστής της εφημερίδας ,Μεχμέτ Σεκέρ , σε άρθρο του πάντως με τίτλο « η διαφορά μεταξύ των δύο ηγετών», δεν διστάζει να επικρίνει τον Αμερικανό πρόεδρο, επειδή είπε ότι «η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι μια ανταμοιβή για τη Χαμάς»… «Κάποιος πρέπει να τον ρωτήσει, τι εννοεί.

«Φυσικά και έχει δίκιο όταν λέει ο Τραμπ πώς αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης», λέει με μπόλικη δόση ειρωνείας ο Σεκέρ και προσθέτει: « Σε ποιον άλλον θα δινόταν το Βραβείο Ειρήνης αν όχι σε κάποιον που έδωσε στο Ισραήλ απεριόριστα όπλα και πυρομαχικά εναντίον της Γάζας, που ήθελε η Ουκρανία να επιτεθεί στη Ρωσία με όλη της τη δύναμη, που έφτασε στα πρόθυρα πολέμου με τη Βενεζουέλα και που προσπάθησε να καταλάβει τον Καναδά και τη Γροιλανδία;»

Διαφορετική φάση

Για «ιστορική σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο» κάνει λόγο η Hurriyet ,τονίζει ότι «βιώνουμε μια διαφορετική φάση στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του κ. Τραμπ.»

Για «νέο κεφάλαιο» στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας κάνει λόγο η Milliyet .με τον αρθρογράφο Οζάι Σεντίρ να υποστηρίζει ότι «ο κόσμος ανατράπηκε στην Ουάσινγκτον»…Οπως λέει ο Σεντίρ,«υπήρχε μια συνήθεια που είδαμε στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ:. Οι επισκέπτες που έφταναν στο Οβάλ Γραφείο πρώτα επαινούσαν τον Πρόεδρο Τραμπ και στη συνέχεια άρχιζαν να συζητούν τα θέματά τους. Αυτή τη φορά, συνέβη το αντίθετο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε με επανειλημμένους επαίνους στον Πρόεδρο Ερντογάν . Δεν έχει επαινέσει ποτέ τόσο πολύ έναν επισκέπτη στο Οβάλ Γραφείο» και «κάλεσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντετανιάχου να είναι λογικός όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία».

Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Η εφημερίδα Türkiye εξετάζει τις επιπτώσεις της συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν για την αγορά και την τουρκική οικονομία; «Πώς θα επηρεαστεί η τουρκική λίρα;» διερωτάται η Türkiye. Σημειώνει πάντως ότι ο δείκτης BIST 100 στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης άνοιξε αμετάβλητος στις 11.366 μονάδες την πρώτη ημέρα συναλλαγών μετά τη σύνοδο Τραμπ-Ερντογάν.

«Οι θετικές ροές ειδήσεων σχετικά με το τέλος των κυρώσεων CAATSA, την επιστροφή στο πρόγραμμα F-35, τον εκσυγχρονισμό των F-16 και τις συνεργασίες στην ενέργεια, την αεροπορία και την άμυνα θα υποστηρίξουν την τουρκική λίρα», εκτιμούν αναλυτές στη Γείτονα.

Επικρίσεις από την αντιπολίτευση

Η αντιπολιτευόμενη Cumhuriyet επιλέγει πάντως να κατηγορήσει τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι η Δύση «πρέπει να δώσει νομιμότητα» στις κινήσεις του Ερντογάν.

Ο Μπαράκ είπε επίσης ότι «η Τουρκία είναι μια δημοκρατία, αλλά είναι λίγο αυταρχική. Ο Πρόεδρος Τραμπ το είπε ξεκάθαρα: «Η λύση είναι να της δώσουμε νομιμότητα». Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα δείτε σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα αυτής της άποψης», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία.

Ο συντονιστής Εξωτερικής Πολιτικής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Ιλχάν Ουζγκέλ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μπαράκ στην Cumhuriyet, δήλωσε: «Ο Μπαράκ είναι κτηματομεσίτης. Δεν δίνει σημασία στις διπλωματικές λεπτότητες. Γι’ αυτό μιλούσε τόσο ελεύθερα. Έτσι αποκαλύπτονται όλα τα μυστικά. Η αμερικανική πλευρά βλέπει έναν ηγέτη του οποίου η νομιμότητα έχει αποδυναμωθεί στο εσωτερικό και που χρειάζεται αμερικανική υποστήριξη στο εξωτερικό. Το σημαντικό με αυτή τη δήλωση είναι ότι ο Ερντογάν επιδιώκει νομιμότητα στον Λευκό Οίκο και ότι αυτό γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο παγκοσμίως. Όλοι οι συνομιλητές μας, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωρών, θα δουν αυτή τη δήλωση.

«Να παραμείνει ο Ερντογάν στην εξουσία»

Όπως λέει ο Ουζγκέλ, «το θέμα εδώ για τον Μπαράκ είναι: «Ο Ερντογάν αγωνίζεται στο εσωτερικό. Μας χρειάζεται. Μπορεί να παραμείνει στην εξουσία με βάση την υποστήριξή μας». Η λέξη «νομιμότητα» χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στο σύνολο των μηχανισμών που θα κρατήσουν τον Ερντογάν στα πόδια του. Αυτή είναι μια πολύ σκληρή δήλωση για τη φήμη της Τουρκίας», τόνισε ο Ουζγκέλ και πρόσθεσε: «Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκινά τις διαπραγματεύσεις με τον γιο του προέδρου Τραμπ πριν καν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

Όλοι ρωτούν: «Τι είπαν; Τότε έρχεται ο Μπαράκ και λέει: Το πραγματικό ζήτημα είναι η ανάγκη του Ερντογάν να παραμείνει στην εξουσία».