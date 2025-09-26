Γιατί η Ρωσία υπερδιπλασιάζει την παραγωγή πυραύλων S-400

Η ρωσική εταιρεία αεράμυνας Almaz-Antey υπερδιπλασίασε την παραγωγή των συστημάτων πυραύλων αεράμυνας S-350 Vityaz και S-400 Triumph το 2025, μεταδίδει το πρακτορείο Tass.

«Μόνο κατά το τελευταίο έτος, η παραγωγή τεχνικού εξοπλισμού για τα αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-350 Vityaz και S-400 Triumph έχει υπερδιπλασιαστεί και η σειριακή παραγωγή νέων τύπων πυραυλικών όπλων έχει τελειοποιηθεί», ανέφερε η ρωσική εταιρεία σε δελτίο τύπου.

«Η θέση σε λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής επέτρεψε στην εταιρεία Almaz-Antey όχι μόνο να παραδώσει εξοπλισμό στα ρωσικά στρατεύματα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, αλλά και να τετραπλασιάσει την παραγωγή ορισμένων αμυντικών προϊόντων και να αυξήσει την παραγωγή άλλων πυραυλικών συστημάτων», προσθέτει το ρωσικό πρακτορείο.

Οι έπαινοι του Πούτιν

Τον Ιανουάριο του 2023, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο εργοστάσιο «Obukhovsky» στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καυχήθηκε ότι η ετήσια παραγωγή ρωσικών πυραύλων ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του υπόλοιπου κόσμου συνολικά.

Δεδομένου ότι οι αμερικανικές εταιρείες παράγουν 600-650 αντιαεροπορικούς πυραύλους ετησίως, η ρωσική παραγωγική ικανότητα εκτιμάται επί του παρόντος σε έως και 2.000 μονάδες, κάθε χρόνο. . «Ωστόσο, η κατανομή των τύπων πυραύλων αναχαίτισης παραμένει ασαφής και είναι δύσκολο, ειδικά στην συνεχιζόμενη «ομίχλη του πολέμου», να επαληθευτεί η ακρίβεια τέτοιων εκτιμήσεων», τονίζουν στη Ναυτεμπορική Ευρωπαίοι αναλυτές. «Είναι βέβαιο πάντως ότι η ρωσική παραγωγή προχωρά με ταχείς ρυθμούς, ακόμη και για την ξένη αγορά . Αυτός ο ρυθμός παραγωγής υποστηρίζεται από τις νέες εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της Αγίας Πετρούπολης, αλλά και στις εγκαταστάσεις Avitek στο Κίροφ και στο ΝMP, στο Νόβγκοροντ, όπου κατασκευάζονται προηγμένα συστήματα αεράμυνας.

Αυτή η τάση αποκαλύπτεται επίσης από μια μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών , το οποίο από τον περασμένο Νοέμβριο έχει καταγράψει, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, την επέκταση αρκετών ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραυλοκινητήρων στερεού προωθητικού. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται όχι μόνο για το στρατηγικό και τακτικό οπλοστάσιο μικρής εμβέλειας της Μόσχας, αλλά και για τους διάφορους πυραύλους του αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Αύξηση των εξαγωγών

Το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2007, αντικατέστησε το προηγούμενο S-300 PMU-2 Favorit και έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στις εξαγωγές.

Ήδη, η Ινδία εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει δύο ακόμη συστήματα αεράμυνας S-400, αν και η προηγούμενη σύμβαση καθυστέρησε κατά τέσσερα χρόνια. Τα δύο νέα συστήματα έχουν προγραμματιστεί για παράδοση το 2026–2027. Ταυτόχρονα, η Ινδία πιέζει για να αποκτήσει περισσότερους S-400 το συντομότερο δυνατό, επειδή η πρόσφατη σύντομη αλλά σκληρή πολεμική αντιπαράθεση με το Πακιστάν, έχει καταδείξει δραματικά στο Δελχί τη σημασία ενός λειτουργικού συστήματος αεράμυνας. «Η πρώτη παραγγελία της Ινδίας για πέντε συστήματα αεράμυνας S-400 υπογράφηκε το 2018 –αντί πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων-και η παράδοσή της είχε προγραμματιστεί για το ίδιο έτος, ανέφερε το Indian Defense News.

Οι κινήσεις της Άγκυρας

Οι φόβοι ότι το Νέο Δελχί θα μπορούσε να αποστασιοποιηθεί από την Ουάσινγκτον ώθησαν τον Λευκό Οίκο να άρει την εφαρμογή του νόμου για την «Αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων» (CAATSA) κατά της Ινδίας. Ένας νόμος, που, αντίθετα έπληξε την Τουρκία το 2017 για την αγορά των ίδιων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Ρωσία έχει προσφερθεί να επαναγοράσει από την Άγκυρα τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 που είχε δώσει η Μόσχα στην Τουρκία, το 2019. Διευκολύνοντας έτσι και τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην προσπάθειά του να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση αυτής της είδησης ούτε από την Άγκυρα ούτε από τη Μόσχα.

Οι Asia Times αναφέρουν πάντως ότι ορισμένοι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ενδέχεται επίσης να αναστατωθούν εάν η Ρωσία αγοράσει τώρα πίσω ένα σύστημα όπλων που παρέχεται από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ που χρηματοδοτεί την Ουκρανία.

Η Τουρκία πιθανότατα θα καλωσόριζε την μεταπώληση, καθώς θέλει, να τερματίσει τη διαμάχη της με τις ΗΠΑ για τους ρωσικούς πυραύλους, όπως φάνηκε και κατά την επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα άλλωστε, η Τουρκία αναπτύσσει επίσης ένα εγχώριο αντιπυραυλικό σύστημα, ισοδύναμο-όπως διατείνεται-για να αντικαταστήσει τους S-400. Επιπλέον, οι ρωσικοί πύραυλοι βρίσκονται ήδη στα μισά της ωφέλιμης ζωής τους και το κόστος συντήρησης επιβαρύνει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Τουρκίας.

S-400 και Patriot

Το σύστημα S-400 με το παρατσούκλι «Θρίαμβος» (κωδικός ΝΑΤΟ: SA-21 Growler ), είναι ένα σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος (SAM) μεγάλου βεληνεκούς σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει έως και 36 διαφορετικούς τύπους στόχων ( μαχητικά, αναγνωριστικά και στρατηγικά αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς. Το μέγιστο βεληνεκές των S-400 είναι 400 χιλιόμετρα μπορούν να φτάσουν σε υψόμετρο 30 χλμ.

Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αμερικανικά συστήματα Patriot, που εκτοξεύονται με ταχύτητα 5 Mach (περίπου 6.125 χλμ./ώρα), οι ρωσικοί πύραυλοι S-400 μπορούν να ταξιδεύουν με ταχύτητα σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη, έως και Mach 14 (περίπου 17.000 χλμ./ώρα).