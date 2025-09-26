«Ήρθε η ώρα να σταματήσουν»: Ο Τραμπ δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ζήτημα στον απόηχο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είπε ότι είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Η δήλωσή του έρχεται μάλιστα λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα, δήλωσε επίσης ότι είναι «αρκετά κοντά» μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει. Ήρθε η ώρα να σταματήσουν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία δηλώνουν ότι έχουν προειδοποιήσει το Ισραήλ κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν «ηθικά, νομικά και πολιτικά απαράδεκτη».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μιλήσει με τον Νετανιάχου αλλά και με άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. «Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα, και ίσως ακόμη και σε ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά.

