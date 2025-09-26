Τόνι Μπλερ: Θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία της μεταβατικής αρχής της Γάζας;

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο-κλειδί στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει εκπονήσει η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα.

Ο Τόνι Μπλερ έχει προταθεί για την προεδρία ενός εποπτικού συμβουλίου, με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας», η οποία θα μπορούσε να γίνει η «ανώτατη πολιτική και νομική αρχή» για την περιοχή για έως και πέντε χρόνια.

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή, έχοντας διατελέσει ειδικός απεσταλμένος του Κουαρτέτου – ΟΗΕ, ΕΕ, ΗΠΑ και Ρωσία – στη Μέση Ανατολή από το 2007 έως το 2015.

Φέρεται να εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για την μεταπολεμική περίοδο στον παλαιστινιακό θύλακα με τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, το οποίο συζήτησαν στον Λευκό Οίκο σε ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, στα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας ομάδας έως και 25 ατόμων και θα προεδρεύει ενός επταμελούς συμβουλίου που θα επιβλέπει το εκτελεστικό όργανο που θα διαχειρίζεται την περιοχή. Το σχέδιο φέρεται να έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα των αρχών που επέβλεψαν τη μετάβαση σε κρατική υπόσταση τόσο για το Ανατολικό Τιμόρ όσο και για το Κόσοβο και δεν περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό εκτοπισμό Παλαιστινίων.

Η πρόταση υποδηλώνει ότι η «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας» θα μπορούσε να ξεκινήσει τη λειτουργία της από την Αρίς, αιγυπτιακή πόλη στο Σινά που βρίσκεται κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, και τελικά να εισέλθει στην περιοχή συνοδευόμενη από πολυεθνική δύναμη που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και αποτελείται κυρίως από αραβικά έθνη. Το σχέδιο προβλέπει «την τελική ενοποίηση όλων των παλαιστινιακών εδαφών υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Το σχέδιο του Μπλερ έχει ισχυρούς υποστηρικτές, από ηγέτες του Κόλπου μέχρι τον Τζάρεντ Κούσνερ, αναφέρει ο Economist. Ίσως το πιο σημαντικό, σε αντίθεση με άλλα σχέδια, φαίνεται να έχει την ευλογία του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Μπλερ, Κούσνερ και Γουίτκοφ υποστήριξαν όλοι το σχέδιο σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στις 27 Αυγούστου, αναφέρει προσθέτοντας ότι ο έμπιστος του Ισραηλινού πρωθυπουργού και υπουργός στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συμμετείχε επίσης τηλεφωνικά. Και στις 23 Σεπτεμβρίου, πιστεύεται ότι ο Τραμπ παρουσίασε την ιδέα στους ηγέτες της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας και πέντε αραβικών χωρών.

Για τους Παλαιστίνιους, το σχέδιο αποτελεί σαφώς βελτίωση σε σχέση με το όραμα που διακήρυττε ο Τραμπ τον Φεβρουάριο, σχολιάζει ο Economist υπενθυμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προωθήσει την ιδέα του του εκτοπισμού των Παλαιστινίων και την οικοδόμηση μιας τεχνητά κατασκευασμένης «ριβιέρας».