Drones στη Δανία: Άνοιξε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ – Τη Ρωσία «δείχνει» η Φρεντέρικσεν

Δεν έχει λήξει ο συναγερμός στη Δανία για τις πτήσεις των drones, με το αεροδρόμιο του Άλμποργκ να μένει κλειστό για 2ο συνεχόμενο βράδυ, και την Κοπεγχάγη να λέει πως δέχεται από την αρχή της εβδομάδας μια άγνωστης προέλευσης «υβριδική επίθεση».

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, στη βόρεια Δανία χρειάσθηκε να κλείσει χθες, Πέμπτη, το βράδυ εξαιτίας συναγερμού για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πριν ανοίξει και πάλι γύρω στις 00:35 (τοπική ώρα, 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το αεροδρόμιο Aalborg, το οποίο χρησιμοποιείται για εμπορικές και στρατιωτικές πτήσεις, έκλεισε λόγω της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Πέμπτη το πρωί, δύο ημέρες μετά το κλείσιμο του κύριου αεροδρομίου της Κοπεγχάγης λόγω της εμφάνισης drones, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου υποχρέωσε μια πτήση προερχόμενη από το Άμστερνταμ να ακυρωθεί και επέφερε την ακύρωση μιας πτήσης της Scandinavian Airlines που θα αναχωρούσε από την Κοπεγχάγη.

Στο στάδιο αυτό, οι αρχές δεν έχουν πάντως ανακοινώσει επισήμως την παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από τη Δευτέρα, τα επεισόδια στους αιθέρες της χώρας έχουν πολλαπλασιαστεί.

«Υβριδικές επιθέσεις»

Χθες, Πέμπτη, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν κατήγγειλε «υβριδικές επιθέσεις» και προειδοποίησε ότι οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων «μπορεί να αυξηθούν».

Οι αρχές της χώρας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση αυτών των αεροσκαφών. Όμως «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή η Ρωσία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν.

Έπειτα από συνομιλία του με την πρωθυπουργό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε έτοιμος «να συνεισφέρει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας».