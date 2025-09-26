Logo Image

Νέα Ζηλανδία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing 737 της Qantas με 156 επιβάτες

Κόσμος

Φωτ. αρχείου

Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, πραγματοποίησε σήμερα αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, λόγω ένδειξης για καπνό στον χώρο των αποσκευών.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο πιλότος του Boeing 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.

Το αεροδρόμιο του Όκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή. Eκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα γνωστοποίησε πως μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Όκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων».

