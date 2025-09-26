Τζέιμς Κόμι: Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις στον πρώην διευθυντή του FBI – Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, σε μία ένδειξη της αυξανόμενης επιρροής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λίγες ημέρες αφότου ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμι στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στον Τζέιμς Κόμι τιμωρούνται με φυλάκιση έως και πέντε χρόνια. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεσμεύτηκε να παραπέμψει την υπόθεσή του σε δίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε δημοσιογράφος του CNN, o Κόμι σκοπεύει να παραδοθεί στην αστυνομία το πρωί της Παρασκευής.

«Υπάρχει κόστος όταν αντιστέκεσαι στον Ντόναλντ Τραμπ»

«Η οικογένειά μου κι εγώ γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι υπάρχει κόστος όταν αντιστέκεσαι στον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τους εαυτούς μας να ζούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο», είπε. «Δεν θα γονατίσουμε, και ούτε εσείς θα έπρεπε».

«Κάποιος που αγαπώ πολύ είπε πρόσφατα ότι ο φόβος είναι το εργαλείο ενός τυράννου», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά σε επιστολή που έγραψε η κόρη του σε συναδέλφους της αφότου αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ την απέλυσαν από την θέση της ως ομοσπονδιακή εισαγγελέας στο Μανχάταν φέτος.

Ο γαμπρός του Κόμι, προϊστάμενος στο ίδιο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ που του απήγγειλε κατηγορίες την Πέμπτη, παραιτήθηκε από τη θέση του λίγο μετά την υποβολή του κατηγορητηρίου. Παραιτήθηκε, όπως ανέφερε σε επιστολή παραίτησης που επικαλείται η Washington Post, «για να τηρήσει τον όρκο του στο Σύνταγμα και τη χώρα».

Η υπόθεση εναντίον του Κόμεϊ σηματοδοτεί το σημαντικότερο βήμα μέχρι σήμερα στην εκστρατεία πίεσης του Τραμπ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων. Οι πιέσεις του Αμερικανού προέδρου άρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης από άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις από τον Λευκό Οίκο.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαιρέτισε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, την ποινική δίωξη του οποίου επιζητούσε επί χρόνια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας τον Κόμι ως «έναν από τους χειρότερους ανθρώπους» στη χώρα.