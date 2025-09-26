Τραμπ: Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

Με θετικό σήμα, αλλά όχι ξεκάθαρο «ναι» έφυγε από την Ουάσιγκτον ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τα F-35.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε μεν αισιόδοξος για τα δύο αυτά ζητήματα, αλλά άφησε τις αποφάσεις σε εκκρεμότητα.

«Μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για εμάς πρώτα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, χωρίς πάντως να διευκρινίσει ποια είναι τα ανταλλάγματα που αναμένει η Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα κατά τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών ο Τραμπ κάλεσε ανοιχτά την Τουρκία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αν το έκανε αυτό, θα ήταν το καλύτερο», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Να θυμίσουμε ότι η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια την απόκτηση F-35, αλλά το 2019 αποκλείστηκε από το πρόγραμμα παραγωγής εξαρτημάτων, μετά την αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.