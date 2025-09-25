«Γνωρίζει για νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα»: Το αστείο (;) Τραμπ για τον Ερντογάν

Στις κοινές δηλώσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε με ένα «αστείο» για νοθευμένες εκλογές, επαναφέροντας μνήμες από την ήττα του το 2020 και δείχνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή του στους αυταρχικούς ηγέτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Τούρκο ομόλογό του με λόγια που προκάλεσαν αίσθηση: «Είναι χαρά μου να βρίσκομαι με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Είμαστε φίλοι εδώ και καιρό, ακόμη και στα τέσσερα χρόνια που ήμουν στην εξορία – άδικα, όπως αποδεικνύεται, λόγω νοθευμένων εκλογών, ξέρετε. Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από όλους για νοθευμένες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Τι ήθελε να πει ο…ποιητής Τραμπ;

Ήταν ένα τολμηρό αστείο προς έναν ηγέτη, που έχει κατηγορηθεί για προσπάθεια φίμωσης των αντιπάλων του με δεκάδες δημάρχους της αντιπολίτευσης να βρίσκονται στη φυλακή;

Πιστεύει o Τραμπ το αφήγημα υποστηρικτών του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος ότι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης οι μεγάλες πόλεις χάθηκαν λόγω νοθείας

Ήταν απλά ένα γλωσσικό ολίσθημα;

Σε κάθε περίπτωση ήταν από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της συνάντησης. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι εάν και πώς η μεταφράστρια του Ερντογάν το μετέφερε στον Τούρκο πρόεδρο.