Logo Image

«Γνωρίζει για νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα»: Το αστείο (;) Τραμπ για τον Ερντογάν

Κόσμος

«Γνωρίζει για νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα»: Το αστείο (;) Τραμπ για τον Ερντογάν

REUTERS/Kevin Lamarque

Μία αναφορά, πολλές ερμηνείες

Στις κοινές δηλώσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε με ένα «αστείο» για νοθευμένες εκλογές, επαναφέροντας μνήμες από την ήττα του το 2020 και δείχνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή του στους αυταρχικούς ηγέτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Τούρκο ομόλογό του με λόγια που προκάλεσαν αίσθηση: «Είναι χαρά μου να βρίσκομαι με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Είμαστε φίλοι εδώ και καιρό, ακόμη και στα τέσσερα χρόνια που ήμουν στην εξορία – άδικα, όπως αποδεικνύεται, λόγω νοθευμένων εκλογών, ξέρετε. Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από όλους για νοθευμένες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Τι ήθελε να πει ο…ποιητής Τραμπ;

  • Ήταν ένα τολμηρό αστείο προς έναν ηγέτη, που έχει κατηγορηθεί για προσπάθεια φίμωσης των αντιπάλων του με δεκάδες δημάρχους της αντιπολίτευσης να βρίσκονται στη φυλακή;
  • Πιστεύει o Τραμπ το αφήγημα υποστηρικτών του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος ότι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης οι μεγάλες πόλεις χάθηκαν λόγω νοθείας
  • Ήταν απλά ένα γλωσσικό ολίσθημα;

Σε κάθε περίπτωση ήταν από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της συνάντησης. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι εάν και πώς η μεταφράστρια του Ερντογάν το μετέφερε στον Τούρκο πρόεδρο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube