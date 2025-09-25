Χριστοδουλίδης: Μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα η επόμενη σύνοδος για το Κυπριακό

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε απόψε ότι η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, πιθανότατα μέσα στον Νοέμβριο.

Μετά τη διμερή του συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Κύπριος Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ιδιαίτερα εποικοδομητικές» και τόνισε πως επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες.

Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο κ. Χριστοδουλίδης μετέφερε τις ευχαριστίες του Γενικού Γραμματέα για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη λειτουργία του ανθρωπιστικού διαδρόμου «Αμάλθεια» για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα.

Όπως σημείωσε, μόλις την Τρίτη παραδόθηκαν επιπλέον χίλιοι τόνοι ανθρωπιστικού υλικού, ανεβάζοντας το σύνολο στους 25.000 τόνους μέχρι σήμερα. Ο Γκουτέρες, σε συνεργασία με τη UNOPS, κάλεσε να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί αυτή η προσπάθεια, καθώς από άλλες οδούς – όπως Ιορδανία και Αίγυπτο – η παροχή συναντά δυσκολίες.

Η κυπριακή προεδρία στην ΕΕ

Δεύτερο σημείο συζήτησης αποτέλεσε η επερχόμενη Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο Γενικός Γραμματέας, όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, «αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα αυτής της αποστολής» και συμφωνήθηκε η στενή συνεργασία ώστε να αναδειχθεί η σημασία των δεσμών ΕΕ – ΟΗΕ στο τρέχον διεθνές περιβάλλον.

Επανεκκίνηση των συνομιλιών

Το τρίτο και καίριο θέμα ήταν το ίδιο το Κυπριακό. Ο Κύπριος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Γκουτέρες για την προσωπική του δέσμευση, παρά τις διεθνείς κρίσεις, στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Όπως είπε, «οι ουσιαστικές εξελίξεις που αναμένουμε θα προκύψουν μέσα από την επόμενη διευρυμένη συνάντηση το φθινόπωρο, με στόχο την επίσημη ανακοίνωση για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης πως ενημερώθηκε από τον ΓΓ για την επικείμενη άφιξη στην Κύπρο του νέου επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στενού συνεργάτη και φίλου του Γκουτέρες, με τον οποίο θα υπάρξει στενή συνεργασία τόσο για τα ζητήματα που αφορούν την αποστολή, όσο και για τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.

Η επόμενη συνάντηση με Τατάρ

Σε ερώτηση για το τι αναμένει από τη συνάντηση του Σαββάτου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο Πρόεδρος απάντησε πως ο ρεαλιστικός στόχος είναι «μια ανασκόπηση της κατάστασης και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα, δηλαδή μετά τις 19 Οκτωβρίου».

Από τη συνομιλία του με τον Γκουτέρες, εκτίμησε ότι η διευρυμένη συνάντηση θα λάβει χώρα εντός Νοεμβρίου, με απώτερο σκοπό την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ