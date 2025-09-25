Microsoft: Γιατί έκοψε την πρόσβαση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας σε υπηρεσίες cloud – Τι γινόταν στη Γάζα

Η Microsoft απενεργοποίησε την πρόσβαση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ σε ορισμένες υπηρεσίες cloud, αφού εσωτερική έρευνα κατέληξε ότι οι υποδομές Azure αξιοποιήθηκαν για την παρακολούθηση πολιτών στη Γάζα.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η εξέταση παραμένει σε εξέλιξη και επικαλείται τη δέσμευσή της στην «προστασία της ιδιωτικότητας ως θεμελιώδες δικαίωμα».

Τι βρήκε η Microsoft

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, τα μέχρι τώρα ευρήματα δείχνουν ότι το ισραηλινό Υπ. Άμυνας χρησιμοποίησε υπηρεσίες cloud της Microsoft για δραστηριότητες παρακολούθησης.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της εταιρείας Μπραντ Σμιθ τόνισε ότι η έρευνα καθοδηγείται από την «μακρόχρονη προσήλωση στην ιδιωτικότητα» και ότι η εταιρεία έλαβε μέτρα απενεργοποίησης «στοχευμένων» υπηρεσιών και συνδρομών.

Πώς ξεκίνησε η διερεύνηση

Η Microsoft άνοιξε εκ νέου τον φάκελο μετά από δημοσίευμα του Guardian τον Αύγουστο, το οποίο ανέφερε χρήση του Azure για αποθήκευση δεδομένων Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Όχθη και για διευκόλυνση στρατιωτικών ενεργειών.

Η εταιρεία αναφέρει ότι στοιχεία του ρεπορτάζ «επιβεβαιώνονται», ενώ η εσωτερική της ομάδα—με τη συνδρομή της δικηγορικής εταιρείας Covington & Burling—συνεχίζει την έρευνα.

Ιδιαίτερη εστίαση δίνεται σε κέντρο δεδομένων της εταιρείας στην Ολλανδία, όπου φέρεται να αποθηκεύονταν δεδομένα του ισραηλινού Υπ. Άμυνας.

Τι απαντά το Ισραήλ

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο του πρωθυπουργού και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα της WSJ για τοποθέτηση.

Η Microsoft υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές της απαγορεύουν τη χρήση τεχνολογίας της για «μαζική παρακολούθηση πολιτών».

Πέρα από το Azure (αποθήκευση δεδομένων, δίκτυα, αναλυτικά εργαλεία), το ισραηλινό στρατιωτικό σκέλος χρησιμοποιούσε και υπηρεσίες γραφείου της Microsoft για email, διαχείριση αρχείων και λοιπές εργασίες.

Η εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις χρήσης των υπηρεσιών της προς βλάβη ανθρώπων, αλλά επανήλθε μετά το νεότερο δημοσίευμα.

Αναβρασμός μέσα στη Microsoft

Το ζήτημα είχε προκαλέσει κύμα εσωτερικών αντιδράσεων. Εργαζόμενοι έχουν διαμαρτυρηθεί σε εταιρικές εκδηλώσεις, έχουν αναρτήσει παλαιστινιακές σημαίες και πανό στον χώρο του campus στο Ρέντμοντ και έχουν στοχοποιήσει δημόσια την εταιρική συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Τον Μάιο απολύθηκε ο μηχανικός λογισμικού Τζο Λόπες αφότου διέκοψε ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου Σάτια Ναντέλα στο ετήσιο συνέδριο Build, ενώ στα τέλη Αυγούστου ομάδα εργαζομένων εισήλθε στο γραφείο του Μπραντ Σμιθ κρεμώντας πανό διαμαρτυρίας—πέντε εργαζόμενοι απολύθηκαν έκτοτε.

Η Microsoft έχει επίσης κλείσει ένα εσωτερικό κανάλι διαλόγου και πλέον δίνει προτεραιότητα σε προ-υποβληθείσες ερωτήσεις στα town halls.