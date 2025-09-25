Στάρμερ: «Γελοίοι» οι ισχυρισμοί Τραμπ περί εισαγωγής της Σαρίας στο Λονδίνο

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, θέλει να εισάγει τη Σαρία ως νόμο στο Λονδίνο, χαρακτηρίζοντάς τον «γελοίο».

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός, που έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, απέκρουσε τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τον δήμαρχο του Λονδίνου από το Εργατικό Κόμμα, τα οποία έγιναν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Όσα είπε ο Κιρ Στάρμερ

«Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο, απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο, και έχει αλλάξει τόσο πολύ, τόσο πολύ», είπε ο Τραμπ στους ηγέτες την Τρίτη. «Τώρα θέλουν να πάνε στον σαρία νόμο, αλλά βρίσκεστε σε διαφορετική χώρα».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του προέδρου, ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο διαφωνούν.

«Όπως είδατε κατά την επίσημη επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα, υπάρχουν πολλά στα οποία συμφωνώ με τον πρόεδρο και συνεργαζόμαστε», είπε στο ITV London. «Υπάρχουν μερικά θέματα στα οποία διαφωνούμε. Αυτό είναι ένα από αυτά.

Η ιδέα της εισαγωγής του σαρία νόμου είναι ανοησία. Και ο Σαντίκ Καν είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και στην πραγματικότητα μειώνει τη σοβαρή εγκληματικότητα». Ο Στάρμερ χαρακτήρισε επίσης τα σχόλια του Τραμπ «γελοία».

Όταν ρωτήθηκε αν θα αμφισβητήσει τον Τραμπ για τα σχόλια αυτά, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Έχουμε ειλικρινείς συνομιλίες για πολλά, πολλά θέματα. Αλλά θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου στον δήμαρχό μας».

Ο Καν, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος του Λονδίνου, χαρακτήρισε τον Τραμπ ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη και ισλαμοφοβικό. Ωστόσο, ο Στάρμερ «δεν θα εμπλακεί σε έναν πόλεμο λέξεων» σχετικά με το αν συμφωνεί, επιμένοντας ότι «η ομάδα μου συνεργάζεται συνεχώς με την ομάδα του».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης στο BBC South East ότι ο Τραμπ «δεν έχει δίκιο» για το ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «καταστρέφονται» λόγω των επιπέδων μετανάστευσης.

Με πληροφορίες από POLITICO