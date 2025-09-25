Logo Image

Τραμπ: Με καρφίτσα F-35 στο πέτο υποδέχθηκε τον Ερντογάν

Κόσμος

Κόσμος

Reuters

Ο διάλογος μπροστά στις κάμερες

Αν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για τις προθέσεις και το δέλεαρ του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Ερντογάν, αυτήν τη διέλυσε η καρφίτσα που φρόντισε ο Αμερικανός Πρόεδρος να φορέσει υποδεχόμενος τον Τούρκο Πρόεδρο.

Δίπλα λοιπόν στη αμερικανική σημαία που κατά πάγια πρακτική συνηθίζει να φορά  σε συναντήσεις του με ξένους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσύναψε και ένα μαχητικό αεροσκάφος (F-35 λένε οι γνώστες), δηλαδή τον διακαή πόθο της Αγκυρας,

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Τραμπ μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε: «Νομίζω [ο Ερντογάν] θα πετύχει σε αυτά που ζητάει να αγοράσει».

