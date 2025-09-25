Τραμπ: Με καρφίτσα F-35 στο πέτο υποδέχθηκε τον Ερντογάν

Αν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία για τις προθέσεις και το δέλεαρ του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Ερντογάν, αυτήν τη διέλυσε η καρφίτσα που φρόντισε ο Αμερικανός Πρόεδρος να φορέσει υποδεχόμενος τον Τούρκο Πρόεδρο.

Δίπλα λοιπόν στη αμερικανική σημαία που κατά πάγια πρακτική συνηθίζει να φορά σε συναντήσεις του με ξένους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσύναψε και ένα μαχητικό αεροσκάφος (F-35 λένε οι γνώστες), δηλαδή τον διακαή πόθο της Αγκυρας,

President Trump pressed Turkish President Recep Tayyip Erdogan to stop buying oil from Russia and left the door open to Ankara obtaining F-35 fighter jets https://t.co/MMrqA499ns pic.twitter.com/9skpBMAqoC — Bloomberg (@business) September 25, 2025

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Τραμπ μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε: «Νομίζω [ο Ερντογάν] θα πετύχει σε αυτά που ζητάει να αγοράσει».