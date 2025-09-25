Γκίντεον Σάαρ κατά Μαχμούντ Αμπάς: Απέτυχε να «καταπολεμήσει την τρομοκρατία» – Δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή Παλαιστίνιων προσφύγων

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ χλεύασε την βιντεοσκοπημένη ομιλία του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία ο Αμπάς δήλωσε την ετοιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να καταλάβει τη Γάζα και ορκίστηκε ότι οι Παλαιστίνιοι «δεν θα εγκαταλείψουν τη γη [τους]».

Ο Γκίντεον Σάαρ ισχυρίστηκε ότι οΠαλαιστίνιος ηγέτης απέτυχε να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα εξαπατηθεί» από τα λόγια του.

Ο Σάαρ απέρριψε την εκφρασμένη πρόθεση του Αμπάς στην ομιλία του η Παλαιστινιακή Αρχή να κυβερνήσει μια μεταπολεμική Γάζα που δεν προσφέρει κανένα ρόλο στη Χαμάς, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο X ότι ο Αμπάς «είπε ότι είναι έτοιμος να δεχτεί τη Λωρίδα της Γάζας, την οποία έχασε τόσο εύκολα από τη Χαμάς το 2007. Τι ευγενικό εκ μέρους του».

«Το Ισραήλ δεν θα ξεγελαστεί ξανά»

Ο Σάαρ κατηγορεί τον Αμπάς ότι απέτυχε να «καταπολεμήσει την τρομοκρατία», παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν «η δέσμευση πάνω στην οποία ιδρύθηκε η Παλαιστινιακή Αρχή».

«Στη Δύση, πουλάει ωραία λόγια. Αλλά ο δικός του λαός έχει σκοπό να βγάλει συμπεράσματα από το κλειδί που φοράει στο πέτο του κοστουμιού του», προσθέτει ο Σαάρ, αποκαλώντας την καρφίτσα «σύμβολο για την κατάκλυση του Ισραήλ με τους απογόνους εκείνων των Αράβων που έφυγαν το 1948 – και για την καταστροφή του».

«Το Ισραήλ δεν θα ξεγελαστεί ξανά», προειδοποίησε ο Σάαρ.

Ο Σάαρ επανέλαβε την κριτική που εξέφρασε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο επίσης επεσήμανε την επίθεση του Αμπάς όταν απευθύνθηκε σε διάσκεψη του ΟΗΕ μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος τη Δευτέρα.

«Οι απόγονοι Παλαιστινίων που έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας του Ισραήλ το 1947-1949 μερικές φορές φορούν ή επιδεικνύουν κλειδιά ως σύμβολο της λαχτάρας τους να επιστρέψουν σε αυτά τα σπίτια, με το λεγόμενο δικαίωμα επιστροφής κάποτε να θεωρείται ως ένα σημαντικό σημείο τριβής στις μακροχρόνιες, ετοιμοθάνατες προσπάθειες για την επίτευξη μιας ισραηλινοπαλαιστινιακής διευθέτησης.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν θα οδηγήσει σε μια εισροή που θα απειλούσε τον χαρακτήρα του ως εβραϊκού και δημοκρατικού, απαιτώντας τα παιδιά και τα εγγόνια όσων έφυγαν να μην αναγνωρίζονται πλέον ως πρόσφυγες», σημείωσε.

Πηγή: Times of Israel