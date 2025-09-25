Reuters: Κινεζική τεχνογνωσία ενισχύει ρωσικά στρατιωτικά drones παρά τις κυρώσεις

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας και έγγραφα που είδε το Reuters, Κινέζοι ειδικοί στα drones ταξίδεψαν στη Ρωσία για να πραγματοποιήσουν τεχνικές εργασίες ανάπτυξης στρατιωτικών drones σε κρατική εταιρεία όπλων, η οποία υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις.

Οι Κινέζοι επισκέφθηκαν τον κατασκευαστή όπλων IEMZ Kupol περισσότερες από έξι φορές από το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Kupol έλαβε επίσης αποστολές κινεζικών drones επίθεσης και επιτήρησης μέσω ρωσικού ενδιάμεσου φορέα, σύμφωνα με τα έγγραφα και τους αξιωματούχους.

Τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, το Reuters είχε τεκμηριώσει ότι η Kupol είχε αναπτύξει ένα νέο drone, το Garpiya-3, στην Κίνα με τη βοήθεια τοπικών ειδικών. Τώρα η ειδησεογραφική υπηρεσία είναι η πρώτη που αναφέρει λεπτομέρειες για την εκτεταμένη εμπλοκή Κινέζων ειδικών στις δοκιμές και τεχνολογικές εργασίες πάνω σε στρατιωτικά drones μέσα στη Ρωσία.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών, δήλωσαν ότι η συνεργασία υποδηλώνει μια εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ της Kupol και κινεζικών εταιρειών στην ανάπτυξη drones, τα οποία αποδείχθηκαν κρίσιμα για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αντίδραση Κίνας και Ρωσίας

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν ήταν ενήμερο για τη συνεργασία. «Η Κίνα έχει διατηρήσει πάντα αντικειμενική και δίκαιη θέση στο ζήτημα της κρίσης στην Ουκρανία, δεν παρέχει ποτέ θανατηφόρα όπλα σε καμία πλευρά της σύγκρουσης και ελέγχει αυστηρά τα είδη διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών drones», ανέφερε το υπουργείο.

Το Κρεμλίνο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και η IEMZ Kupol δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παραδόσεις κινεζικών drones στην Kupol

Έγγραφα, όπως τιμολόγια και τραπεζικές καταστάσεις, έδειξαν ότι η Kupol έλαβε περισσότερα από δώδεκα drones επίθεσης από την κινεζική εταιρεία Sichuan AEE πέρυσι. Τα drones παραδόθηκαν μέσω της ρωσικής εταιρείας προμηθειών άμυνας TSK Vektor, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ.

Η αμερικανική και η ευρωπαϊκή κυβέρνηση έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για την προμήθεια Ρώσων κατασκευαστών όπλων από κινεζικές εταιρείες και έχουν επιβάλει κυρώσεις σε μερικές από αυτές.

Παραγωγή Garpiya με κινεζικά εξαρτήματα

Το Reuters ανέφερε τον Ιούλιο ότι η Kupol παρήγαγε χιλιάδες drones επίθεσης Garpiya χρησιμοποιώντας κινεζικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων. Τα Garpiyas, που βασίζονται στο ιρανικό drone Shahed, μπορούν να πετάξουν εκατοντάδες μίλια προς προγραμματισμένους στόχους πριν βουτήξουν και εκραγούν κατά την πρόσκρουση. Το Κίεβο ανέφερε ότι περίπου 500 χρησιμοποιούνται κάθε μήνα στην Ουκρανία.

Οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι αποστολές μικρού αριθμού κινεζικών drones και η παρουσία Κινέζων ειδικών μπορεί να δείχνει το ενδιαφέρον της Kupol για επέκταση της παραγωγής σε νέα μοντέλα drones.

Συνεργασία με δεύτερη κινεζική εταιρεία

Σε άλλη συνεργασία, μια αναφορά δοκιμής πτήσης αξιολόγησε την απόδοση του HW52V, ενός drone κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) που κατασκευάζεται από την κινεζική Hunan Haotianyi, για στρατιωτική χρήση σε πληροφορίες, επιτήρηση και επίθεση.

Αεροπορικά εισιτήρια έδειξαν ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Hunan Haotianyi, Liu Mingxing, και ο επικεφαλής τμήματος drones της TSK Vektor, Artem Vysotsky, ταξίδεψαν μαζί μετά από παρουσίαση των drones στην Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Τεχνικές εργασίες και προσαρμογή εξαρτημάτων

Έγγραφα της Kupol από το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους περιέγραφαν επίσκεψη Κινέζων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών και τεχνικού προσωπικού, στα πλαίσια δοκιμών και τεχνολογικών εργασιών για τα Garpiya. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι ήταν προσωπικό της Hunan Haotianyi, καθώς είχαν συνοδέψει τον CEO της εταιρείας σε προηγούμενες επισκέψεις στη Ρωσία.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η προσαρμογή νέου κινεζικού υπολογιστή πτήσης και κινητήρα για το Garpiya, ενώ άλλες επιστολές περιγράφουν εβδομαδιαίες επισκέψεις Κινέζων και Ρώσων ειδικών για τεχνικές εργασίες σε υπολογιστή πτήσης και σε νέο drone, το GA-21, το οποίο οι Ευρωπαίοι εκτιμούν ότι βασίζεται στο ιρανικό Shahed-107 για επιτήρηση ή επίθεση.

Με πληροφορίες από Reuters