«Ανησυχία» Αράβων διπλωματών ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να εμποδίσει τον Αμπάς να φύγει ή να εισέλθει στη Δυτική Όχθη λόγω της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Ένας ανώτερος Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στον αραβικό κόσμο και στη Ραμάλα ότι το Ισραήλ θα εμποδίσει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να φύγει ή να επιστρέψει στη Δυτική Όχθη στο επόμενο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά τις αποφάσεις των δυτικών κρατών να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη.

Ο διπλωμάτης τόνισε ότι το Ισραήλ, τους τελευταίους μήνες, καθυστερεί την έκδοση εξουσιοδοτήσεων για τον Αμπάς να ταξιδέψει εκτός Δυτικής Όχθης, περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή για να δώσει έγκριση, ενώ στο παρελθόν, το πράσινο φως ερχόταν αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Ο Άραβας διπλωμάτης ανάφερε ότι μια τέτοια κίνηση θα αντιμετωπιστεί με «σθεναρή αντίδραση» από τις γειτονικές αραβικές χώρες.

«Ένα τέτοιο βήμα θα απομόνωνε μόνο περαιτέρω το Ισραήλ», υπογράμμισε η ίδια πηγή.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης και επιβολής κυρώσεων σε ηγέτες της Παλαιστινιακής Αρχής, μεταξύ άλλων περιορίζοντας την ελευθερία κινήσεών τους, σε απάντηση στις αναγνωρίσεις ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Δύση.

