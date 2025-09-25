Τραμπ σε Ερντογάν: «Είσαι πολύ ουδέτερος» με τη Ρωσία – «Σιωπηλός» ο Τούρκος πρόεδρος στις ερωτήσεις δημοσιογράφων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως η Τουρκία θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αξίζει δε να σημειωθεί, όπως αναφέρουν και τα ξένα μέσα, ότι από τις πολλές επισκέψεις ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής σε αυτή τη δεύτερη θητεία Τραμπ, αυτή ήταν ίσως η πιο μονόπλευρη συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων που έχουμε δει, με τον πρόεδρο της Τουρκίας να μένει «σιωπηλός» στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και να απαντά σε όλες ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα ήθελα να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, ενώ η Ρωσία συνεχίζει την έξαρσή της εναντίον της Ουκρανίας, και αυτοί πολεμούν», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. «Έχουν ήδη χάσει εκατομμύρια ζωές, και για ποιο λόγο, ξέρετε, για ποιο λόγο; Ντροπή».

Ο Τραμπ συνέχισε επαινώντας τον Τούρκο πρόεδρο και τη στρατιωτική δύναμη που έχει χτίσει.

«Είναι τιμή μας να τον έχουμε στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Θα κάνουμε μερικές σπουδαίες εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Κάνουμε πολλές δουλειές με την Τουρκία. Κατασκευάζουν εξαιρετικά προϊόντα. Κατασκευάζουν όμορφα, σπουδαία προϊόντα, πραγματικά φανταστικούς κατασκευαστές, και αγοράζουμε πολλά από αυτούς, και αγοράζουν πολλά από εμάς».

Ο Ερντογάν δεν αναφέρθηκε άμεσα στις δηλώσεις του Τραμπ για τη Ρωσία, αλλά είπε ότι ανυπομονεί να συζητήσει τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι «σέβομαι πραγματικά τον Ερντογάν. Τον σέβομαι και νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιρροή, αν θέλει».

«Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ουδέτερος. Του αρέσει να είναι ουδέτερος. Το ίδιο και σε εμένα, μου αρέσει να είμαι ουδέτερος», συνέχισε ο Τραμπ. «Αλλά είναι κάποιος που, αν εμπλακεί, το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Τραμπ: «Κοντά» σε συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είναι «κοντά στο να καταλήξουν σε κάποιο είδος συμφωνίας» για μια πιθανή εκεχειρία.

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση τις προάλλες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως γνωρίζετε, και νομίζω ότι είμαστε, νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε κάποιο είδος συμφωνίας. Ναι, θέλουμε, θέλουμε να πάρουμε πίσω τους ομήρους. Πρέπει να πάρουμε πίσω τους ομήρους», δήλωσε ο πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο.

«Εξαιρετική» η συνάντηση με τους ηγέτες των αραβικών χωρών

«Συναντήθηκα με το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ. Συναντηθήκαμε με την Ιορδανία», είπε ο Τραμπ. «Είχαμε μια πραγματικά εξαιρετική συνάντηση. Νομίζω ότι πολλά αποφασίστηκαν σε αυτή τη συνάντηση».

Δεχόμενος πιεστικές ερωτήσεις για το πόσο σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, ο πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει να συζητήσει με το Ισραήλ, προσθέτοντας: «Ξέρουν τι θέλω».

«Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό», είπε ο πρόεδρος. «Ελπίζω να το πετύχουμε. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά θέλουμε πίσω τους ομήρους».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζας στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμπάς εμφανίστηκε εξ αποστάσεως μέσω βίντεο σήμερα.

Πηγή: CNN