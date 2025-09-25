Ερντογάν σε Τραμπ για Χάλκη: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την επαναλειτουργία της, θα το συζητήσουμε με τον Βαρθολομαίο»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την πρόσκληση, λέγοντας ότι θα συζητήσουν για μια σειρά από ζητήματα όπως τα f-35, τα f-16.

Παράλληλα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, λέγοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την δική μας πλευρά. Θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, να συζήτουσουμε για το πώς μπορεί να προχωρήσει» η επαναλειτουργία της.

Από την πλευρά του, ο Τράμπ ότι «η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία χρειάζεται λίγη βοήθεια».

Τραμπ: Είναι σκληρός και ισχυρογνώμων ο Ερντογάν

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε για τον Τούρκο ομόλογό του: «Αυτός είναι ένας σκληρός άνδρας, εξαιρετικά ισχυρογνώμων. Συνήθως δεν μου αρέσουν οι ισχυρογνώμονες, αλλά μου αρέσει αυτός [ο Ερντογάν]. Κάνει εξαρετική δουλειά στην χώρα του. Και έχουμε τρομερές σχέσεις τόσο σε σχέση με τον πόλεμο όσο και με το εμπόριο», ενώ επανέφερε το ζήτημα να μπει τέλος στην αγορά ρωσικού πετρελαίου, κάτι που επιτρέπει την συνέχιση του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.