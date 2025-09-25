Logo Image

Φυλακιση Σαρκοζί: «Το μικρόφωνο είναι “καλά”» μετά την επίθεση της Κάρλα Μπρούνι

REUTERS/Stephanie Lecocq

«Η αγάπη είναι η απάντηση», λέει η σύντροφος του πρώην προέδρου για την αντίδρασή της κατά των δημοσιογράφων

Η γνωστή Γαλλίδα τραγουδίστρια Κάρλα Μπρούνι έδειξε ξεκάθαρα την απέχθειά της για τα ΜΜΕ, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην πλατφόρμα Mediapart, λίγο μετά την ανακοίνωση της καταδίκης του συζύγου της, Νικολά Σαρκοζί, και της πενταετούς ποινής που του επιβλήθηκε.

Καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε από το δικαστήριο, ο Σαρκοζί έκανε σύντομες δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Η Μπρούνι, με ένα ειρωνικό χαμόγελο, πλησίασε το μικρόφωνο της Mediapart, αφαίρεσε το προστατευτικό του και το πέταξε στο έδαφος, αφήνοντας να φανεί η δυσαρέσκειά της.

Η Mediapart, γνωστή για τις αποκαλύψεις πολιτικών σκανδάλων στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη, έχει συχνά φέρει την πολιτική ηγεσία ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για συνωμοσία με τη Λιβύη, όμως τον απάλλαξε από τις κατηγορίες κατάχρησης δημοσίων πόρων και δωροληψίας, κρίνοντας πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για χρηματοδότηση της εκστρατείας του 2007.

Η απάντηση της Mediapart

Η Mediapart απάντησε με χιούμορ: δημοσιογράφος της πλατφόρμας έγραψε στο «X» ότι το μικρόφωνο είναι «καλά», καθησυχάζοντας τους ανησυχούντες.

Λίγο αργότερα, η Μπρούνι ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία της με τον Σαρκοζί από το δικαστήριο, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Η αγάπη είναι η απάντηση».

