Πολωνία: Απαγόρευση εισόδου στην φίλα προσκείμενη στην Ρωσία Μολδαβή πολιτικό Ιρίνα Βλαχ

Η Πολωνία απαγόρευσε στην φίλα προσκείμενη στην Ρωσία Μολδαβή πολιτικό Ιρίνα Βλαχ την είσοδο στην χώρα για πέντε χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την ότι βοηθάει τη Μόσχα σε ανάμιξη στις βουλευτικές εκλογές στην Μολδαβία.

Οι βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή στην Μολδαβία έχουν υψηλό διακύβευμα καθώς θα μπορούσαν να καθορίσουν την έκβαση της προσπάθειας που κάνει η χώρα για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω της εκστρατείας που κάνει η Ρωσία για να επηρεάσει την ψηφοφορία και να σαμποτάρει το σχέδιο ένταξης στην ΕΕ.

Η Πολωνία υπήρξε σταθερός υποστηρικτής της ένταξης της Μολδαβίας στην ΕΕ και ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε επισκεφθεί τον Αύγουστο το Κισινάου μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας για να εκφράσουν την υποστήριξη τους στην φιλοδυτική πρόεδρο Μάγια Σάντου και τους συμμάχους της.

Η ανακοίνωση του πολωνικού ΥΠΕΞ

«Στην Ιρίνα Βλαχ, Μολδαβή πολιτικό η οποία βοηθάει την Ρωσική Ομοσπονδία να παρεμβαίνει στην προεκλογική εκστρατεία στην Δημοκρατία της Μολδαβίας, θα απαγορευθεί η είσοδος στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία παρεμβαίνει με έναν πρωτοφανή και παράνομο τρόπο στις πολιτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές στην Δημοκρατία της Μολδαβίας».

Η Μόσχα αρνείται ότι παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Μολδαβίας και λέει ότι το Κισινάου υποδαυλίζει αντιρωσικά αισθήματα για πολιτικούς σκοπούς.

Η Βλάχ είναι αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος «Καρδιά της Μολδαβίας» και ένας από τους ηγέτες του φιλορωσικού Πατριωτικού Εκλογικού Συνασπισμού.

Ο Καναδάς και η Λιθουανία έχουν ήδη απαγορεύσει στην Βλαχ την είσοδο στο έδαφός τους.

