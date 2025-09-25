Logo Image

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διέταξε τις αεροπορικές επιδρομές στη Σαναά της Υεμένης από πτήση του προς τη Νέα Υόρκη.

ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Το ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε την εντολή για το μαζικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον των Χούθι στη Σαναά από την πτήση του προς τη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ενώ βρισκόταν στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος «Φτερά της Σιών», ο Νετανιάχου έλαβε επίσης ενημερώσεις από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με το γραφείο του.

Οι επιθέσεις της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας ήρθαν σε απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου ενός UAV που έπληξε το Εϊλάτ χθες, τραυματίζοντας πάνω από 20 άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Πηγή: Times of Israel 

