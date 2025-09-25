Logo Image

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Γαλλία θα βρεθεί στο «στόχαστρο» της αυριανής ομιλίας του Νετανιάχου στον ΟΗΕ

Κόσμος

REUTERS/Eduardo Munoz

Τι μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα σχετικά με το περιεχόμενο της ομιλίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση

Στην ομιλία του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο, Παρασκευή, θα επικρίνει χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, υποστηρίζοντας ότι αυτό ωφελεί τη Χαμάς, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες στους Times of Israel.

Η οργή του Νετανιάχου θα επικεντρωθεί κυρίως στη Γαλλία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Θα στραφεί επίσης στις ευκαιρίες σε μια νέα Μέση Ανατολή μετά την ήττα της Χαμάς, ειδικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Νετανιάχου, όπως ήταν αναμενόμενο, θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη του Ισραήλ στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Times of Israel 

