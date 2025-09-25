Σαρκοζί: «Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά»

Καταδικασμένος σε πέντε χρόνια φυλάκιση για «εγκληματική συνωμοσία» στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

«Αυτό που συνέβη σήμερα είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου, για την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στη δικαιοσύνη», σχολίασε αρχικά, ανακοινώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση και εξακολουθώντας να διακηρύσσει την «αθωότητά» του .

Μπροστά σε ένα πλήθος καμερών, ο πρώην πρόεδρος συνέχισε, με βλοσυρό ύφος: «Πάνω από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για να βρεθεί λιβυκή χρηματοδότηση, την οποία το δικαστήριο μόλις αποφάνθηκε ότι δεν μπορούσε να βρει στην προεκλογική μου εκστρατεία. Καταδικάζομαι, επομένως, επειδή φέρεται να επέτρεψα σε δύο από τους συνεργάτες μου, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν την ιδέα να χρηματοδοτήσουν παράνομα την προεκλογική μου εκστρατεία».

«Ταπείνωσαν την εικόνα της Γαλλίας»

Ο πρώην πρόεδρος ρώτησε ρητορικά στη συνέχεια τον γαλλικό λαό «είτε τον ψήφισαν είτε όχι, είτε τον υποστηρίζουν είτε όχι, να εκτιμήσουν αυτό που μόλις συνέβη» … «Το μίσος σίγουρα δεν έχει όρια. Όσοι με μισούν μέχρι τώρα νομίζουν ότι με ταπεινώνουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η εικόνα της Γαλλίας», υποστήριξε ο Σαρκοζί, στοχεύοντας τους δικαστές χωρίς να τους κατονομάσει. «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά».

Προειδοποίησε πάντως ότι θα αγωνιστεί «μέχρι την τελευταία του πνοή» για να αποδείξει την αθωότητά του.

