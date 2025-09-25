Ζελένσκι στο Axios: Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, ας βρουν καταφύγια για βόμβες οι Ρώσοι αξιωματούχοι

Έχοντας λάβει το «πράσινο φως» από τον Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απειλεί ανοιχτά τους Ρώσους αξιωματούχους.

Στη υνέντευξη που παραχώρησε στο Axios Show, στο περιθώριο της Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι που εργάζονται στο Κρεμλίνο «καλό είναι να ξέρουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο».

Η στήριξη Τραμπ

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι έχει τη ρητή στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. «Αν λάβουμε πρόσθετα όπλα μεγάλης εμβέλειας από τις ΗΠΑ, θα τα χρησιμοποιήσουμε», υπογράμμισε.

Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Ουκρανός ηγέτης ζήτησε συγκεκριμένο νέο οπλικό σύστημα, το οποίο, όπως είπε, θα ανάγκαζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Θα σας το πω μόλις κλείσουν οι κάμερες», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο Τραμπ τού απάντησε: «Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό».

«Δεν είμαστε τρομοκράτες»

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να πλήξει αμάχους. «Δεν είμαστε τρομοκράτες», ξεκαθάρισε, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν τα κέντρα εξουσίας της Ρωσίας. «Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα τα χρειαστούν τα καταφύγια. Κάθε μέρα που μας χτυπούν, θα απαντάμε», είπε με έμφαση.

Ανταποδοτικά χτυπήματα

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ τον ενθάρρυνε να απαντά «με το ίδιο νόμισμα». «Αν χτυπήσουν την ενέργειά μας, έχουμε τη στήριξη να απαντήσουμε στην ενέργεια τους. Το ίδιο και για τα εργοστάσια drones ή πυραύλων», ανέφερε.

Η Ουκρανία διαθέτει ήδη drones που μπορούν να πλήξουν στόχους βαθιά στη ρωσική επικράτεια. Όμως ο Ζελένσκι μίλησε για ένα επιπλέον σύστημα που, όπως πιστεύει, θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος του πολέμου. «Το ξέρει ο Πρόεδρος Τραμπ, του το είπα χθες. Χρειαζόμαστε ένα πράγμα. Η κατοχή του από μόνη της θα είναι πίεση στον Πούτιν για να καθίσει και να μιλήσει», υπογράμμισε.