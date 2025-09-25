Μαχμούντ Αμπάς στον ΟΗΕ: Εκστρατεία «γενοκτονίας» στη Γάζα – Καταδικάζουμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ξεκίνησε την βιντεοσκοπημένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σημειώνοντας ότι το κάνει αυτό την παραμονή της διετούς επετείου της εκστρατείας «γενοκτονίας, καταστροφής και λιμού» του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ παράλληλα επανέλαβε την καταδίκη του για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Αμπάς είπε ότι ο πόλεμος έχει σκοτώσει και τραυματίσει περίπου 220.000 Παλαιστίνιους, η πλειοψηφία των οποίων, όπως λέει, είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, βασιζόμενος σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

«Αυτό που διαπράττει το Ισραήλ δεν είναι απλώς μια επιθετικότητα. Είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που έχει τεκμηριωθεί και παρακολουθείται, και θα καταγραφεί στα βιβλία ιστορίας και στις σελίδες της διεθνούς συνείδησης ως ένα από τα πιο φρικτά κεφάλαια της ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ού και 21ου αιώνα», είπε.

Για την επέκταση των εποικισμών

Αφού σκιαγράφησε την κατάσταση στη Γάζα, ο Αμπάς αναφέρθηκε στη Δυτική Όχθη, όπου «η εξτρεμιστική ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει την εποικιστική της ασθένεια μέσω της παράνομης επέκτασης των εποικισμών και της ανάπτυξης έργων για την προσάρτηση οικισμών».

Μάλιστα, αναφέρθηκε στο τελευταίο σχέδιο εποικισμού E1 του Ισραήλ «το οποίο θα χώριζε τη Δυτική Όχθη σε δύο μέρη και θα απομόνωνε την κατεχόμενη Ιερουσαλήμ από τα περίχωρά της και θα υπονόμευε την επιλογή της λύσης των δύο κρατών, σε μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Ο Αμπάς έκανε λόγο επίσης για την ανεξέλεγκτη βία των ισραηλινών εποίκων.

«Καίνε σπίτια και χωράφια, ξεριζώνουν δέντρα και επιτίθενται σε χωριά και σε άοπλους Παλαιστίνιους πολίτες. Στην πραγματικότητα, τους σκοτώνουν μέρα μεσημέρι υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού κατοχής», σημείωσε ο Αμπάς, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους παγκόσμιους ηγέτες που έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την έκδοση βίζας σε δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής σε απάντηση στις αποφάσεις των δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος.

Καταδίκη της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ

«Παρά όλα όσα έχει υποφέρει ο λαός μας, απορρίπτουμε αυτό που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αυτές οι ενέργειες που στοχοποίησαν Ισραηλινούς πολίτες και τους πήραν ομήρους… δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε αντιπροσωπεύουν τον δίκαιο αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία», τόνισε ο Αμπάς, σε μια πιο λεπτομερή καταδίκη από εκείνες που έχει εκδώσει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης μιας διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών τη Δευτέρα.

«Έχουμε επιβεβαιώσει, και θα συνεχίσουμε να επιβεβαιώνουμε, ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης και ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πλήρως την ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια εκεί».

«Κανέναν ρόλο στη Χαμάς» την επόμενη ημέρα – «Να παραδώσει τα όπλα»

Ο Αμπάς επέμεινε ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει στη διακυβέρνηση», λέγοντας ότι η Χαμάς και άλλες παρατάξεις θα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στο πλαίσιο της διαδικασίας οικοδόμησης κράτους.

«Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις θα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για την οικοδόμηση των θεσμών ενός κράτους, ενός νόμου και μιας νόμιμης δύναμης ασφαλείας, επαναλαμβάνουμε ότι δεν θέλουμε ένα ένοπλο κράτος. Κυρίες και κύριοι, οι πληγές μας είναι βαθιές και η συμφορά μας μεγάλη.»

«Μη συγχέεται η παλαιστινιακή υποστήριξη με τον αντισημιτισμό»

Ο Αμπάς εξέφρασε την εκτίμησή του για «όλους τους λαούς και τις οργανώσεις σε όλο τον κόσμο που διαμαρτυρήθηκαν για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού στην ελευθερία και την ανεξαρτησία και για τον τερματισμό του πολέμου, της καταστροφής και της πείνας».

Στη συνέχεια, προέτρεψε να μην συγχέεται η παλαιστινιακή υποστήριξη με τον αντισημιτισμό.

«Απορρίπτουμε την ταύτιση της αλληλεγγύης με την παλαιστινιακή υπόθεση και το ζήτημα του αντισημιτισμού, κάτι που απορρίπτουμε με βάση τις αξίες και τις αρχές μας στο πλαίσιο της υποδοχής των αποτελεσμάτων της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη».

Οι θέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος σκιαγράφησε μια σειρά από σημεία:

Την ανάγκη για άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Την είσοδο χωρίς όρους στην ανθρωπιστική βοήθεια μέσω οργανισμών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA, και την παύση της χρήσης της πείνας ως όπλου.

Την απελευθέρωση όλων των ομήρων και κρατουμένων και από τις δύο πλευρές.

Την πλήρη αποχώρηση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας και την απόρριψη των σχεδίων για εκτοπισμό και τερματισμό των οικισμών, της τρομοκρατίας των εποίκων και της κλοπής παλαιστινιακών γαιών και περιουσιών υπό τον τίτλο της προσάρτησης και τον τερματισμό της επιθετικότητας κατά του status quo στους ιερούς τόπους.

Το κράτος της Παλαιστίνης θα πρέπει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη ξεκινώντας από την διοικητική επιτροπή για τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προεδρεύεται από έναν υπουργό της παλαιστινιακής κυβέρνησης για τη διαχείριση των υποθέσεων της Λωρίδας της Γάζας για μια προσωρινή περίοδο και στη συνέχεια για τη σύνδεση με τη Δυτική Όχθη, μέσω αραβικής και διεθνούς υποστήριξης και με αραβική και διεθνή παρουσία για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και την υποστήριξη των παλαιστινιακών δυνάμεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα παραμείνουν στις εκτάσεις τους χωρίς εκτοπισμούς και να εφαρμοστεί ένα σχέδιο ανάκαμψης και ανοικοδόμησης τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.

Απελευθέρωση των χρημάτων των παλαιστινιακών φόρων που κατέχει άδικα το Κράτος του Ισραήλ και άρση της οικονομικής πολιορκίας και των εμποδίων από τις παλαιστινιακές πόλεις, τα χωριά και τους καταυλισμούς προσφύγων».

Πηγή: Times of Israel, Al Jazeera