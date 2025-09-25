«Φωτιές» στο τρίγωνο Ερντογάν – Ρούμπιο – Fox Νews για μια «λάθος μετάφραση» πριν από το ραντεβού με Τραμπ

Οι αμφιβολίες που φέρεται να εξέφρασε ο Ερντογάν για τα αποτελέσματα των ειρηνευτικών προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ δημιουργούν ένα αμήχανο σκηνικό λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Ο Ερντογάν, σε εμφάνισή του στο Fox News τη Δευτέρα και σε ερώτηση του παρουσιαστή Μπρετ Μπάιερ σχετικά με το πώς θα τελείωναν οι πόλεμοι στην Παλαιστίνη και την Ουκρανία, φέρεται να είπε, σύμφωνα με την Tζουμχουριέτ: «Επιτρέψτε μου να πω μόνο το εξής. Αν θυμάστε, ο κ. Τραμπ χρησιμοποίησε τη φράση: Θα τερματίσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Τελείωσε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: “Θα τερματίσω τον πόλεμο της Γάζας”. Τελείωσε; Όχι»

Η αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν έντονη: «Οι ηγέτες μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν χρειάζεται μια λύση, θέλουν να έρχονται στον Λευκό Οίκο. Ο Πρόεδρος Ερντογάν έρχεται επίσης στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον Τραμπ και να τον πείσουν να λύσει το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεχείς συναντήσεις ακόμη και σήμερα και οι ηγέτες ουσιαστικά παρακαλούν να συμμετάσχουν σε αυτές. Μας τηλεφωνούν για να πουν : “Συμπεριλάβετε μας, για μια χειραψία πέντε λεπτών”».

Rubio says Erdogan can say all he wants on Gaza and Ukraine but he will come to the White House when he wants something done and would seek Trump’s help pic.twitter.com/R2vaPxR3eM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 23, 2025

Οι δηλώσεις Ρούμπιο, προκάλεσαν οργή στην Τουρκία, όπως σημειώνει η τουρκική εφημερίδα αναγκάζοντας το Γραφείο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον να αποστείλει μια «διόρθωση» προς το Fox News ενόψει της σημερινής συνάντησης Ερντογάν- Τραμπ .

Χάθηκε στη μετάφραση

Οι τουρκικές διευκρινίσεις περιελάμβαναν τα εξής:

Η απάντηση του Προέδρου Ερντογάν σε μια ερώτηση σχετικά με τον τερματισμό των πολέμων «χάθηκε στη μετάφραση». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τις σημαντικές προκλήσεις και το κόστος του τερματισμού των πολέμων και επαίνεσε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ σε αυτό το θέμα.

Ωστόσο ο Μπρετ Μπάιερ, ο οποίος και πήρε τη συνέντευξη του Ερντογάν απάντησε μάλλον ειρωνικά: «Ο Πρόεδρος της Τουρκίας θα μπορέσει να καταστήσει σαφείς αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Το Fox News υποστηρίζει την ακρίβεια της μετάφρασής του» .