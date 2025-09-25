Νετανιάχου: «Παράκαμψη» προς τη Νέα Υόρκη – λόγω εντάλματος σύλληψης;

Το αεροπλάνο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδρομή με προορισμό τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αποφεύγοντας τον εναέριο χώρο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα στοιχεία απεικόνισης της εναέριας κυκλοφορίας δείχνουν ότι το αεροπλάνο του Νετανιάχου, αντί να ακολουθήσει τη συνήθη διαδρομή του, πέταξε νοτιότερα πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία και στη συνέχεια έκανε εκτροπή πάνω από το Στενό του Γιβραλτάρ πριν διασχίσει τον Ατλαντικό.

Αν και η Γαλλία είχε εγκρίνει τη χρήση του εναέριου χώρου της από ισραηλινά αεροσκάφη, γάλλοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η παράκαμψη αυτή υποκινήθηκε από την επιθυμία της ισραηλινής κυβέρνησης να αποφύγει χώρες που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, κάτι που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.