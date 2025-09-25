Ο Τουσκ διαβάζει «ανάμεσα στις γραμμές»: Ο Τραμπ ίσως απομακρύνει τις ΗΠΑ από την Ουκρανία

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η φαινομενική «φιλοουκρανική» στροφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπορεί στην πραγματικότητα να σηματοδοτεί την απομάκρυνση των ΗΠΑ από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό επαναλαμβάνει τα αφηγήματα του Κρεμλίνου σχετικά με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας και έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει ποτέ τα προ του 2014 σύνορά της, εξέπληξε τους συμμάχους όταν πρότεινε αυτή την εβδομάδα ότι το Κίεβο θα μπορούσε να πολεμήσει και να νικήσει πλήρως τη Ρωσία με την υποστήριξη της Ευρώπης.

Η Ε.Ε. έσπευσε να πάρει τα εύσημα για αυτή την αλλαγή στάσης, με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ έχει επηρεαστεί από τις τακτικές επαφές με την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Προειδοποιήσεις από τον Τουσκ

Όμως ο Τουσκ είχε διαφορετική άποψη για τη φαινομενική μεταστροφή του Τραμπ. Διαβάζοντας «ανάμεσα στις γραμμές», ο Πολωνός ηγέτης προειδοποίησε την Πέμπτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά απομακρυνόταν από την υπόσχεσή του να τερματίσει τη σύγκρουση.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της. Αυτή η εκπληκτική αισιοδοξία κρύβει μια υπόσχεση μειωμένης αμερικανικής εμπλοκής και μεταφοράς της ευθύνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ευρώπη», έγραψε ο Τουσκ στα κοινωνικά δίκτυα. «Η αλήθεια είναι καλύτερη από την ψευδαίσθηση».

Απότομη στροφή Τραμπ

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν απειλήσει να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και έχει παραδεχθεί ότι ο πόλεμος αποδεικνύεται δυσκολότερος να τερματιστεί από ό,τι περίμενε — αν και σόκαρε τους δυτικούς συμμάχους με το μήνυμά του το βράδυ της Τρίτης.

«Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα λίγο μετά από συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όπλα στο ΝΑΤΟ για να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει. Καλή τύχη σε όλους!» πρόσθεσε.

Οι απότομες μεταστροφές του σχετικά με τη σύγκρουση — από το να χαρακτηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «απόλυτα ΤΡΕΛΟ» έως το να τον αγκαλιάζει σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα λίγους μήνες αργότερα, ή το να παγώνει και έπειτα να επανεκκινεί την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία — έχουν αφήσει το Κίεβο και τους συμμάχους του ανήσυχους για το πού πραγματικά στέκεται η Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από POLITICO