Ισραέλ Κατς: «Ισχυρά» πλήγματα στη Σαναά έπληξαν θέσεις των Χούθι, «εξαλείφθηκαν δεκάδες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι «ισχυρές» επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, έπληξαν πολλούς στόχους των Χούθι.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν πολλά στρατιωτικά στρατόπεδα, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατοπέδου του γενικού επιτελείου των Χούθι, εξάλειψαν δεκάδες τρομοκρατικούς πράκτορες των Χούθι και κατέστρεψαν αποθέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και όπλων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και όχι από κοινού με το Ισραηλινό Ναυτικό.

Πηγή: Times of Israel