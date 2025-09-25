Logo Image

Ισραέλ Κατς: «Ισχυρά» πλήγματα στη Σαναά έπληξαν θέσεις των Χούθι, «εξαλείφθηκαν δεκάδες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Κόσμος

Ισραέλ Κατς: «Ισχυρά» πλήγματα στη Σαναά έπληξαν θέσεις των Χούθι, «εξαλείφθηκαν δεκάδες τρομοκρατικές οργανώσεις»

REUTERS/Stringer

Τι αναφέρει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι «ισχυρές» επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, έπληξαν πολλούς στόχους των Χούθι.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν πολλά στρατιωτικά στρατόπεδα, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατοπέδου του γενικού επιτελείου των Χούθι, εξάλειψαν δεκάδες τρομοκρατικούς πράκτορες των Χούθι και κατέστρεψαν αποθέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και όπλων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και όχι από κοινού με το Ισραηλινό Ναυτικό.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube