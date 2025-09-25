Απάντηση Ισραήλ στην επίθεση των Χούθι: Αναφορές για αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά της Υεμένης

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξάγει αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά της Υεμένης, που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιδρομές έρχονται μετά από επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με drone που έπληξε χθες το Εϊλάτ, τραυματίζοντας περίπου 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο σοβαρά.

Οι επιδρομές πραγματοποιούνται επίσης καθώς ο ηγέτης των Χούθι, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, εκφωνεί εβδομαδιαία ομιλία.

سكان: تعرضت صنعاء لأعنف الغارات pic.twitter.com/1SItPcGu2K — يمن مونيتور (@YeMonitor) September 25, 2025

Πηγή: Times of Israel