Βέμπερ: Είμαστε πολύ αδύναμοι για να αντισταθούμε στον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί την ισχύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ως μοχλό πίεσης για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Για πρώτη φορά έχουμε έναν πρόεδρο που, όπως είδαμε το καλοκαίρι, αποδυναμώνει την οικονομική δύναμη της Ευρώπης παίζοντας το χαρτί των στρατιωτικών», είπε ο Βέμπερ στη γερμανική δημόσια τηλεόραση το βράδυ της Τετάρτης, αναφερόμενος στις προηγούμενες συνομιλίες για εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. «Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ξεκάθαρα αυτή τη μέθοδο για να διχάσει την Ευρώπη και να αποδυναμώσει τη θέση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις συνομιλίες».

Υπερβολική στρατιωτική εξάρτηση από τις ΗΠΑ

Ο Βέμπερ υποστήριξε ότι η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά στρατιωτικά από τις ΗΠΑ — και είναι πολύ αδύναμη από μόνη της — για να αντισταθεί στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είμαστε γυμνοί σε έναν κόσμο καταιγίδων, γιατί δεν προετοιμαστήκαμε για τον κόσμο του σήμερα», είπε ο επικεφαλής του ΕΛΚ. «Βρεθήκαμε σε αδύναμη θέση κατά τη διάρκεια της εμπορικής συμφωνίας… επειδή η μισή Ευρώπη — τα Βαλκάνια, η Πολωνία, η Ρουμανία — φοβούνται πραγματικά τον Πούτιν. Και το μόνο που μπορεί να τους προστατεύσει αυτή τη στιγμή είναι η αμερικανική στρατιωτική δύναμη».

Οι Ευρωπαίοι, πρόσθεσε, αντιμετωπίζουν τώρα τη σκληρή πραγματικότητα ότι είναι «ανίκανοι να αμυνθούμε απέναντι στα drones που έρχονται».

Η Μόσχα έχει κατηγορηθεί για παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ σε αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ αυτών στην Πολωνία και την Εσθονία, κάτι που συνιστά νέα φάση κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Μεγάλα αεροδρόμια της Δανίας έκλεισαν προσωρινά τα ξημερώματα της Πέμπτης εξαιτίας αυτού που οι αρχές χαρακτήρισαν ως drones.

Περισσότερη αυτοπεποίθηση από τους Ευρωπαίους

Σχετικά με το εμπόριο, ο Βέμπερ είπε ότι θα ήθελε να δει την ΕΕ και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της να δείχνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στις συνομιλίες με τον Τραμπ το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένου του να μην υποχωρήσουν στον ψηφιακό φόρο του μπλοκ για τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Ωστόσο, πρόσθεσε, αυτό ήταν μη ρεαλιστικό λόγω της στρατιωτικής εξάρτησης της Ένωσης από τις ΗΠΑ.

Ο Βέμπερ κάλεσε τους ηγέτες των 27 χωρών-μελών της ΕΕ να ενισχύσουν το μπλοκ και να δείξουν περισσότερη οραματική ηγεσία.

«Ο Κολ και ο Μιτεράν θα έκαναν ευρωπαϊκό στρατό»

«Αν είχαμε έναν [Χέλμουτ] Κολ και έναν [Φρανσουά] Μιτεράν σήμερα, που τότε δημιούργησαν το ευρώ, θα άνοιγαν τον δρόμο για έναν ευρωπαϊκό στρατό», είπε. «Αυτού του είδους η ηγεσία, αυτού του είδους η οραματική προσέγγιση, λείπει αυτή τη στιγμή».

Σήμερα, συνέχισε, αυτό είναι το έργο του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να ειπωθεί ότι όλοι οι κορυφαίοι πολιτικοί μας είναι τόσο βυθισμένοι στην εθνική πολιτική, τόσο υπό πίεση … που δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια γενιά ηγετών στην εξουσία που να είναι ικανή να κάνει τα μεγάλα βήματα που χρειάζονται», πρόσθεσε.

