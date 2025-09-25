BBC: Εγκλωβισμένοι οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη καθώς το Ισραήλ κλείνει το Άλενμπι, τη μόνη διεθνή διέλευση

Το Ισραήλ έκλεισε το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης και της γειτονικής Ιορδανίας, εμποδίζοντας περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους να έχουν πρόσβαση στον έξω κόσμο.

Η ισραηλινή αρχή αεροδρομίων, η οποία επιβλέπει το πέρασμα της γέφυρας Άλενμπι, δήλωσε ότι θα κλείσει επ’ αόριστον από το πρωί της Τετάρτης «κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας». Δεν έδωσε εξηγήσεις.

Το κλείσιμο έχει εγκλωβίσει πολλούς Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένα ταξίδια στο εξωτερικό. Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Αυτό έρχεται λίγες ημέρες αφότου δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κοντά στο πέρασμα από έναν Ιορδανό ένοπλο, ο οποίος σκοτώθηκε επί τόπου.

Έκλεισε για λίγο μετά από αυτό το περιστατικό, αλλά έκτοτε άνοιξε ξανά.

Ο εξέχων Παλαιστίνιος πολιτικός Μουσταφά Μπαργούτι δήλωσε στο BBC ότι το κλείσιμο ήταν μια «επικίνδυνη κίνηση» που σήμαινε «φυλάκιση» ανθρώπων στη Δυτική Όχθη και «στερήση τους από τη μόνη διέλευση».

Η διάβαση – γνωστή και ως Γέφυρα του Βασιλιά Χουσεΐν – βρίσκεται περίπου στα μισά της διαδρομής μεταξύ Αμμάν και Ιερουσαλήμ και είναι το μόνο επίσημο σημείο διέλευσης μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας. Είναι επίσης το μόνο σημείο εισόδου στη Δυτική Όχθη που δεν περνάει από το Ισραήλ.

Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν μέσω ισραηλινών αεροδρομίων ή άλλων ισραηλινών συνοριακών διαβάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η γέφυρα αποτελεί ουσιαστική σύνδεση με τον έξω κόσμο.

«Μιλάτε εδώ για διατάραξη της σχέσης μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών που συνήθως συνδέονται μέσω της Ιορδανίας», είπε ο Μπαργούτι.

«Χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί στην Ιορδανία δεν έχουν πόρους για να πάνε και να πληρώσουν για ξενοδοχεία. Δεν μπορούν να μείνουν έξω. Υπάρχουν μητέρες που ζουν με τα παιδιά τους στη Δυτική Όχθη και πρέπει να επιστρέψουν», πρόσθεσε.

Η Ιορδανία φιλοξενεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της, που ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια, είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Διατηρεί δεσμούς ασφαλείας, εμπορίου και διπλωματίας με το Ισραήλ από την ειρηνευτική συνθήκη του 1994 – αλλά ασκεί έντονη κριτική στις ενέργειες του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους.

Ο Μάξιμ Τζιακαμάν, 23 ετών, φοιτητής ιατρικής από τη Βηθλεέμ, δήλωσε στο BBC ότι δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για ένα βασικό μάθημα επιλογής στις ιατρικές του σπουδές.

«Έχω μια εναλλαγή για ένα μήνα στη Γερμανία για καρδιοχειρουργική», είπε. «Και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα και για το μέλλον μου, το ιατρικό μου μέλλον».

«Το αεροπλάνο μου είναι το Σάββατο και σχεδίαζα να πάω στο Αμμάν της Ιορδανίας σήμερα», λέει. «Οπότε είναι άθλια».

Βασικό πέρασμα για την είσοδο αγαθών και ιατρικών εφοδίων στη Δυτική Όχθη

Η γέφυρα Άλενμπι αποτελεί βασική εμπορική οδό για την είσοδο αγαθών και ιατρικών εφοδίων στη Δυτική Όχθη. Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι περίπου το 9% της ανθρωπιστικής βοήθειας που αποστέλλεται με φορτηγά στη Γάζα διέρχεται από αυτήν.

Οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι το επ’ αόριστον κλείσιμό της αποτελεί μέρος μιας ισραηλινής απάντησης στις κινήσεις που ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλες χώρες για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τις κινήσεις ως «ανταμοιβή για την τρομοκρατία». Υπερεθνικιστές υπουργοί έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να προσαρτήσει αμέσως τη Δυτική Όχθη ως απάντηση.

Από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους και είδε 251 να συλλαμβάνονται όμηροι, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Γάζα, το Ισραήλ έχει ενισχύσει σημαντικά τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη.

Έχει εισαγάγει εκατοντάδες νέα σημεία ελέγχου σε όλη την επικράτεια, έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την κατασκευή εβραϊκών οικισμών και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον παλαιστινιακών ομάδων αντίστασης. Οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά.

«Αυτό δείχνει ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει αποτύχει δραστικά στην αποτροπή του Ισραήλ από την επέκταση των καταπιεστικών πολιτικών του», δήλωσε ο Μπαργούτι. «Το Ισραήλ δεν θα περιοριστεί εκτός εάν υπάρξουν σοβαρές τιμωρητικές ενέργειες».

Η γέφυρα Άλενμπι πήρε το όνομά της από τον Βρετανό στρατηγό Έντμουντ Άλενμπι, ο οποίος νίκησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να αποκτήσει τον έλεγχο της Παλαιστίνης το 1917. Κατασκευάστηκε το επόμενο έτος.

Το Ισραήλ ελέγχει την πλευρά της γέφυρας από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του 1967, κατά τον οποίο το Ισραήλ νίκησε αρκετά αραβικά κράτη, και στο παρελθόν την έκλεινε προσωρινά κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών ή για λόγους ασφαλείας.

