Η Σλοβενία ​​επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στον Νετανιάχου

ABIR SULTAN/Pool via REUTERS

Είχαν προηγηθεί, από τον Ιούλιο, οι απαγορεύσεις σε Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ

Η Σλοβενία ​​επιβάλλει ταξιδιωτική απαγόρευση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η χώρα επέβαλε απαγόρευση στους ακροδεξιούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ τον Ιούλιο.

Η Σλοβενία, κράτος μέλος της ΕΕ που αναγνώρισε ένα παλαιστινιακό κράτος πέρυσι, επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και εισήγαγε απαγόρευση στις εισαγωγές αγαθών που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: Reuters, Times of Israel 

