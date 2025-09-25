Logo Image

Σαρκοζί για την καταδίκη του: Πλήγμα για το Κράτος Δικαίου, το μίσος δεν έχει όρια

REUTERS/Stephanie Lecocq

«Είμαι αθώος», υποστηρίζει ο πρώην Πρόεδρος

Απογοητευμένος και εκνευρισμένος, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, χαρακτήρισε την καταδίκη του πλήγμα για το Κράτος Δικαίου.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή εκτέλεσης της ποινής, καθώς κρίθηκε ένοχος σήμερα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για την υπόθεση της χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη του Καντάφι.

«Είναι μια απόφαση εξαιρετικά σοβαρή για το κράτος δικαίου. Μια αφόρητη αδικία», κατά της οποίας θα ασκήσει έφεση.

«Επομένως, το μίσος σίγουρα δεν έχει όρια », δήλωσε ο πρώην πρόεδρος. «Είμαι αθώος», υποστήριξε επίσης.

