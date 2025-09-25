Ιράν: «Απάτη» ο ισχυρισμός των ΗΠΑ περί επιθυμίας για διπλωματία για τα πυρηνικά

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε την Πέμπτη «απάτη» τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι επιθυμούν μια διπλωματική λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσιγκτον συνομιλεί με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ έχουν «επιθυμία» να επιτύχουν μια μόνιμη λύση στη διαμάχη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό της πρόγραμμα για να κρύψει τις προσπάθειες ανάπτυξης της ικανότητας παραγωγής όπλων. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς.

«Ο ισχυρισμός της Αμερικής για επιθυμία για διπλωματία δεν είναι τίποτα άλλο παρά απάτη και κραυγαλέα αντίφαση. Δεν μπορεί κανείς να βομβαρδίζει μια χώρα ενώ συμμετέχει σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις και να μιλάει για διπλωματία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

Πριν από τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον χτυπώντας βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον πραγματοποίησαν πέντε γύρους πυρηνικών συνομιλιών, αλλά αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου σε ιρανικό έδαφος, τον οποίο οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να μειώσουν στο μηδέν για να ελαχιστοποιήσουν οποιονδήποτε κίνδυνο οπλοποίησης.

Επαναφορά κυρώσεων κατά της Τεχεράνης

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν στις 28 Αυγούστου μια 30ήμερη διαδικασία για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ – γνωστή ως snapback – που λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν προσφερθεί να καθυστερήσουν την επαναφορά των κυρώσεων για έως και έξι μήνες, ώστε να δοθεί χώρος για συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία, εάν το Ιράν αποκαταστήσει την πρόσβαση των πυρηνικών επιθεωρητών του ΟΗΕ, αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο και ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας Ιρανός εμπιστευτικός δήλωσε στο Reuters ότι «τις τελευταίες εβδομάδες έχουν διαβιβαστεί πολλά μηνύματα στην Ουάσιγκτον για επανέναρξη των συνομιλιών μέσω μεσολαβητών, αλλά οι Αμερικανοί δεν έχουν απαντήσει».

Ο Γουίτκοφ δήλωσε σε σύνοδο κορυφής την Τετάρτη: «Μιλάμε μαζί τους». Επίσης, είπε: «Νομίζω ότι έχουμε την επιθυμία, ωστόσο, είτε να επιτύχουμε μια μόνιμη λύση είτε να διαπραγματευτούμε γύρω από τις ανατροπές, και αν δεν μπορούμε, τότε οι ανατροπές θα είναι αυτό που είναι. Είναι το σωστό φάρμακο για αυτό που συμβαίνει».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπολεμικούς ακτιβιστές στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, ο πρόεδρος του Ιράν Μεσούντ Πεζεσκιάν δήλωσε: «Σε ποια γλώσσα πρέπει να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε τα πλαίσια αν το κάνετε κι εσείς; Τι είδους διαπραγματεύσεις είναι αν μας ζητούν να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας ενώ οι ίδιοι καταπατούν τις δικές τους;».

Σε μια προηγούμενη συνάντηση, είπε ότι η επιστροφή των διεθνών κυρώσεων θα ήταν «δυσάρεστη, αλλά όχι το τέλος του δρόμου».

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον δεν θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της Τεχεράνης.

Πηγή: Reuters