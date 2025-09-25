Η Αίγυπτος απέρριψε πακέτο οικονομικής βοήθειας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Η εφημερίδα Al-Araby Al-Jadeed του Κατάρ αναφέρει ότι η Αίγυπτος αρνήθηκε πρόσφατα ένα εκτεταμένο και «άνευ προηγουμένου» πακέτο οικονομικής βοήθειας, το οποίο επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκές χώρες και ενδεχομένως και από κράτη του Κόλπου, στο πλαίσιο της πίεσης προς την Αίγυπτο να δεχτεί εγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας στο έδαφός της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αίγυπτος απέρριψε την πρόταση και δήλωσε ότι αντιτίθεται στον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας εκτός της Λωρίδας.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ανώτεροι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στους Ευρωπαίους σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα ότι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με οποιαδήποτε λύση για τη Γάζα που αφήνει τους κατοίκους στη γη τους.

Πηγή: Times of Israel