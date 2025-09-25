Γαλλία: Σε 5 χρόνια φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο Νικολά Σαρκοζί

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή εκτέλεσης της ποινής, καθώς καταδικάστηκε σήμερα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για την υπόθεση της χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη του Καντάφι.

Το δικαστήριο εξέδωσε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, αφού αναφέρθηκε σε «γεγονότα εξαιρετικής σοβαρότητας που αμαυρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους εκπροσώπους τους».

Η ποινή συνοδεύεται από προσωρινή εκτέλεση.

Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μεταξύ 2005 και 2007, στην υπόθεση χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι. Αντίθετα, αθωώθηκε από τις κατηγορίες για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και παθητική διαφθορά. Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους αθωώθηκε επίσης από την κατηγορία της υπεξαίρεσης.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης τον Νικολά Σαρκοζί σε πρόστιμο 100.000 ευρώ και επέβαλε στέρηση των πολιτικών, αστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων για πέντε χρόνια, καθώς και στέρηση του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια.

Η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (Parquet National Financier, PNF) είχε ζητήσει επτά χρόνια φυλάκιση, πρόστιμο 300.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση του εκλέγεσθαι και απαγόρευση άσκησης δικαστικών καθηκόντων.

Με πληροφορίες από Le Monde