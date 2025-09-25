Logo Image

Axios: Ο Ζελένσκι έτοιμος να αφήσει την προεδρία όταν τελειώσει ο πόλεμος

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεξεργάζεται σχέδιο να γίνουν εκλογές όταν τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στόχος του είναι να τελειώσει τον πόλεμο και όχι να συνεχίσει να διεκδικεί την προεδρία.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Axios Show, ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να διοργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», είπε.

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον λόγω του πολέμου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι επικριτές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας και το σύνταγμα της Ουκρανίας θέτουν προκλήσεις. Αλλά, όπως είπε, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε τη συνέντευξη, στην ιστοσελίδα Axios, στη Νέα Υόρκη αμέσως πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να επιστρέψει στο Κίεβο. Ερωτηθείς αν θα δεσμευόταν να προωθήσει τις εκλογές εάν συμφωνηθεί μια πολύμηνη κατάπαυση του πυρός, απάντησε «Ναι».

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

