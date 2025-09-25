Γαλλία: Ένοχος ο Σαρκοζί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για την υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη

Ένοχος κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μεταξύ 2005 και 2007, στην υπόθεση χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι.

Αντίθετα, αθωώθηκε από τις κατηγορίες για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων και παθητική διαφθορά. Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους αθωώθηκε επίσης από την κατηγορία της υπεξαίρεσης.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, εξήγησε ότι ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή «άφησε τους στενούς συνεργάτες του (…) να ενεργήσουν με σκοπό την απόκτηση οικονομικής υποστήριξης» από το λιβυκό καθεστώς.

Ο πρώην υπουργός Μπρις Ορτφέ, από την πλευρά του, κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορείτο επίσης για συνέργεια σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρινό, ανακοίνωσε επίσης ότι τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Με πληροφορίες από Le Figaro, Le Monde