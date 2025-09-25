Δανία: «Υβριδικές επιθέσεις» με την υπογραφή «επαγγελματία» τα drones στα αεροδρόμια – Δεν βλέπουν ρωσική εμπλοκή οι αρχές

«Yβριδικές επιθέσεις που ήρθαν για να μείνουν» χαρακτήρισε ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, τη δραστηριότητα των drones πάνω από τέσσερα αεροδρόμια της Δανίας, που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου του Ααλμποργκ, το οποίο χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

Συναγερμός σήμανε ξανά στη χώρα την Τετάρτη καθώς εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορα σημεία της Δανίας. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά το κλείσιμο για κάποιες ώρες των αεροδρομίων της Κοπεγχάγης και του Οσλο, για τον ίδιο λόγο.

«Έργο επαγγελματία»

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τα τελευταία περιστατικά, ο Δανός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ανησυχητική κατάσταση, η οποία ευνοείται λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και δεν έχει μία και μοναδική λύση. Ο ίδιος δεν απέκλεισε να συνδέονται τα τελευταία περιστατικά με το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγη πριν από δύο ημέρες, ανέφερε όμως ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τα drones απογειώθηκαν «τοπικά» χθες το βράδυ , δηλαδή όχι από μεγάλη απόσταση- κάτι που διαφέρει από το προηγούμενο περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τόνισε ότι πρόκειται για «υβριδική επίθεση που μοιάζει με έργο επαγγελματία». «Αυτού του είδους οι υβριδικές επιθέσεις ήρθαν για να μείνουν», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι φαίνεται να είναι κάτι συστηματικό. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την εισβολή των drones.

Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας Πέτερ Χούμελγκααρντ, ρωτήθηκε γιατί δεν καταρρίφθηκαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Απάντησε ότι έγινε αξιολόγηση της κατάστασης και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν καταρρίφθηκαν για να μην κινδυνεύσουν πολίτες.

Θα τεθεί το θέμα στο ΝΑΤΟ;

Σύμφωνα με τον Δανό υπουργό Άμυνας, η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα ζητήσει ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ (δηλαδή τη σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου της Συμμαχίας), όπως συνέβη στις περιπτώσεις της Εσθονίας και της Πολωνίας, διευκρινίζοντας πάντως πως η Κοπεγχάγη βρίσκεται σε επαφή τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και με την ΕΕ.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση την Παρασκευή σε επίπεδο ΕΕ για να συζητηθεί ο τρόπος βελτίωσης και ενίσχυσης της ετοιμότητας έναντι των drones σε ολόκληρη την ήπειρο.

Παράλληλα, η αστυνομία της χώρας έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού και το εθνικό επιχειρησιακό προσωπικό της (NOST) θα εργάζεται όλο το 24ωρο. Το NOST συνήθως συγκαλείται όταν συμβαίνουν σοβαρά περιστατικά στη Δανία. Τελευταία φορά ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα, όταν πολλά drones πέταξαν γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR. Ο αρχηγός της αστυνομίας σημείωσε ότι η NOST θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τις αρχές ασφαλείας, καθώς και με τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.