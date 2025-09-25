Το πορτρέτο του Μπάιντεν, τελευταίο «θύμα» του «εμφυλίου» στην Αμερική

Ο Ντόναλντ Τραμπ σπάνια χάνει την ευκαιρία να επιτεθεί στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Η τελευταία «κακία»του, ήταν να αφαιρέσει το επίσημο πορτρέτο του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν από μια νέα συλλογή φωτογραφιών του Λευκού Οίκου. Αντί για μια φωτογραφία του Μπάιντεν, υπάρχει μια φωτογραφία ενός αυτόματου εκτυπωτή (autopen) που επικολλά την υπογραφή του Μπάιντεν σε ένα έγγραφο.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το «κατόρθωμα» του Τραμπ σε ένα βίντεο στην ηλεκτρονική υπηρεσία X.

Το βίντεο δείχνει μια νέα, εμπνευσμένη από το Χόλιγουντ, «Περιήγηση της Δόξας» για τους προέδρους των ΗΠΑ στην κιονοστοιχία του Λευκού Οίκου που οδηγεί στο Οβάλ Γραφείο. Στη συλλογή φωτογραφιών, η εικόνα της συσκευής με τις υπογραφές του Μπάιντεν, κρέμεται ανάμεσα σε δύο φωτογραφίες του Τραμπ, από την πρώτη και τη δεύτερη θητεία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την κίνηση αυτή θέλει να δείξει ότι ο γηραιός Τζο Μπάιντεν ήταν πολύ αδύναμος για να κρατήσει την προεδρία προς το τέλος της θητείας του. Κατηγορεί μάλιστα το επιτελείο του Μπάιντεν ότι χρησιμοποίησε τη συσκευή autopen να βάζει την υπογραφή του Μπάιντεν σε επίσημα έγγραφα. Ο Τραμπ έκανε μάλιστα λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα «σκάνδαλα» στην ιστορία των ΗΠΑ.

Έρευνα για την κατάσταση του Μπάιντεν

Στις αρχές Ιουνίου, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε έρευνα για το περιβάλλον του Μπάιντεν. Στόχος της έρευνας είναι να αποκαλυφθεί «εάν ορισμένοι αξιωματούχοι συνωμότησαν για να πουν ψέματα στο κοινό, σχετικά με την ψυχική κατάσταση του Μπάιντεν».

Ο Αμερικανός, τέως πρόεδρος, ο οποίος διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη τον Μάιο, αποκάλεσε τους ισχυρισμούς του Τραμπ, «γελοίους και ψευδείς».

Κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ είχε επιτεθεί επανειλημμένα στον Μπάιντεν, αποκαλώντας τον είτε «νυσταγμένο Τζο», είτε «απατεώνα Τζο».

Όταν η υγεία του Μπάιντεν επιδεινώθηκε. Υπό την πίεση του κόμματός του, τελικά παρέδωσε την υποψηφιότητά του στην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις τον Ιούλιο του 2024.

Θα πίστευε κανείς ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ θα είχε άλλες προτεραιότητες από το να επιτεθεί στον σοβαρά άρρωστο προκάτοχό του. Αλλά, φαίνεται ότι το επιτελείο Τραμπ εντάσσει την επίθεση στον Μπάιντεν, στην επιθετική προεκλογική εκστρατεία ενάντια στους Δημοκρατικούς, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου του 2026 για την ανανέωση του Κογκρέσου.

«Να συλληφθούν οι Δημοκρατικοί»

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται άλλωστε διασπασμένοι, χωρίς πραγματική ηγεσία, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν την επίθεση των Ρεπουμπλικάνων, ιδιαίτερα μετά την ανατριχιαστική δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στις 10 Σεπτεμβρίου. «Πόλεμος» : ήταν η λέξη στα χείλη όλων των παρισταμένων στην κηδεία του Κερκ. Τόσο για να καταγγείλουν τον πόλεμο που ξεκίνησε-σύμφωνα με τον Τραμπ-η «ριζοσπαστική αριστερά», όσο και για να προειδοποιήσουν δυνατά και ξεκάθαρα ότι δεν θα έμενε ατιμώρητη. «Είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι σε πόλεμο μαζί μας!» , δήλωσε ο Τζέσι Γουότερς, παρουσιαστής στο Fox News, αναφερόμενος στους «αριστερούς», με άλλα λόγια, σε όποιον διαφωνεί με τις πολιτικές του Τραμπ.

«Ήρθε η ώρα για μια ολοκληρωτική καταστολή της αριστεράς», έγραψε ο Ματ Φόρνεϊ, ένας ακροδεξιός δημοσιογράφος, στο X. «Όλοι οι Δημοκρατικοί πολιτικοί πρέπει να συλληφθούν και το Δημοκρατικό Κόμμα να απαγορευτεί», απείλησε ο Φόρνεϊ

Χαοτικές σκηνές κατά της Κάμαλα Χάρις

Οι Δημοκρατικοί πάντως φαίνεται να έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα ,εκτός από την αντιπαράθεση με τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Τραμπ.

Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν μάλιστα στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, με τίτλο «107 Ημέρες»-όσο δηλαδή κράτησε η σύντομη προεκλογική της εκστρατεία, μετά την παραίτηση Μπάιντεν.

Φιλο-παλαιστίνιοι διαδηλωτές διέκοψαν την παρουσίαση του βιβλίου, φωνάζοντας συνθήματα για την αμερικανική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ – και επιτέθηκαν επίσης έντονα στον Χάρις.

Η πρώην αντιπρόεδρος προσπάθησε να ηρεμήσει τους διαδηλωτές, αλλά αυτοί δεν σταματούσαν. Μόνο όταν η Χάρις σηκώθηκε από τη θέση της και απευθύνθηκε ευθέως στους διαδηλωτές, η κατάσταση ηρέμησε κάπως. «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, αυτό που συμβαίνει στους Παλαιστίνιους, μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω αυτά που συμβαίνουν εκεί», είπε η Χάρις. «Καταλαβαίνω τον πόνο σας».

Κριτική στον Μπάιντεν

Η Κάμαλα Χάρις αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι «στέκεται άπραγος και παρακολουθεί με αποτέλεσμα, άνθρωποι όπως ο Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ή ο Σι Τζινπίνγκ, να μας περιγελούν».

Σύμφωνα με την Χάρις, «ο Τραμπ τώρα κυνηγάει όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ξέρετε τι συμβαίνει; Προσπαθούν να φιμώσουν όποιον τους αντιτίθεται ή τους επικρίνει. Είναι σαν κομμουνιστική δικτατορία».

Αλλά, στο βιβλίο της, η Χάρις ασκεί επίσης έντονη κριτική στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η Χάρις δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά. Αναφέρει πληροφορίες για την αποτυχημένη προεδρική της εκστρατεία και την προφανώς τεταμένη σχέση της με τον Μπάιντεν .

«Συνωμοσία στον Λευκό Οίκο»

Μεταξύ άλλων, κατηγορεί το προσωπικό του Λευκού Οίκου ότι δεν την υποστήριξαν, όταν ο Μπάιντεν τελικά απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία τον Ιούλιο του 2024.

Όταν στη συνέχεια εμφανίστηκαν «άδικες ή ανακριβείς» αναφορές γι’ αυτήν, «ο στενός κύκλος του προέδρου φάνηκε να είναι ικανοποιημένος με αυτό», γράφει η Χάρις «Στην πραγματικότητα, φαινόταν σαν να αποφάσισαν ότι έπρεπε να με υποτιμήσουν λίγο περισσότερο…Κοιτάζοντας πίσω, νομίζω ότι ήταν απερίσκεπτο», είπε. Η προεδρική εκστρατεία της Χάρις, η οποία διήρκεσε λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, ήταν η συντομότερη στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ- μόλις «107 ημέρες».