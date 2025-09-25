Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ορμπάν για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε, μεταξύ άλλων, για την ενεργειακή ασφάλεια στην κεντρική Ευρώπη, ανάφερε το βράδυ της Τετάρτης σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είπε ότι οι ενεργειακές προμήθειες της Ουγγαρίας δεν είναι εγγυημένες χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Η Ουγγαρία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο αλλά η Βουδαπέστη εμμένει στη θέση της. Την Τετάρτη ο Πέτερ Σιγιάρτο ξεκαθάρισε ότι η Ουγγαρία δεν θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ακόμη και αν της το ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τους γεωγραφικούς περιορισμούς της χώρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει την καλή σχέση που έχει με τον Βίκτορ Ορμπάν για να ζητήσει από τον Ούγγρο πρωθυπουργό να σταματήσει τις αγορές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία. Κάτι τέτοιο όμως δεν αποτελεί επιλογή για την Ουγγαρία, κατά τον Σιγιάρτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα του εισάγει μόνο το 2% των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας και οι υπάρχουσες εναλλακτικές οδοί από την Κροατία δεν επαρκούν για να τις αντικαταστήσουν.

Στο μεταξύ, χθες, και η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας κάλεσε την Βουδαπέστη να τερματίσει τις αγορές της από την Ρωσία. Η αποδέσμευση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια «θα πρέπει να είναι ταχύτερη — προσπαθούμε να πιέσουμε αυτά τα λίγα κράτη μέλη που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια να δείξουν ότι αν θέλεις να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, πρέπει να μειώσεις τη χρηματοδότηση», δήλωσ σε συνέντευξή της στην τηλεόραση του Bloomberg.

Η Κάλας είπε ότι ορισμένες από αυτές τις χώρες είναι καλοί φίλοι με τον Ντόναλντ Τραμπ και απηύθυνε έκκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο είναι να μιλήσει μαζί τους. «Όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία», είπε προσθέτοντας ότι η χώρα μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί τις εκκλήσεις της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική ενέργεια είναι φθηνότερη.