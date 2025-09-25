Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Αισθητός και στην Κολομβία

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη δυτική και βόρεια Βενεζουέλα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Τι ξέρουμε

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές:

Από τον σεισμό, που έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καράκας, δεν υπήρξαν θύματα ή «σημαντικές υλικές ζημιές», όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Καμπέγιο επικαλέστηκε το σεισμολογικό ινστιτούτο της Βενεζουέλας (Funvisis): «Ήταν σεισμός 5,4 βαθμών» δήλωσε ο Καμπέγιο, «χωρίς σημαντικές ζημιές σε κτίρια» και αυτό οφείλεται «στην ποιότητα των κατασκευών στη Βενεζουέλα».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε, το οποίο είναι μια πετρελαϊκή πόλη σε αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας Σούλια, κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο, σύμφωνα με το USGS. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 7,8 χιλιόμετρα.

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 303 δισ. βαρέλια το διάστημα 2023-2024, σημαντικά περισσότερα από άλλες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και ο Καναδάς.

Η γεωλογική υπηρεσία της γειτονικής Κολομβίας ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών και έγινε αισθητός στη χώρα και σε ορισμένα νησιά της Καραϊβικής.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στο Καράκας και στο Μαρακαΐμπο, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και μαρτυρίες κατοίκων.

Συνηθίζονται οι ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα;

Η Βενεζουέλα, όπου περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε σεισμογενείς ζώνες υψηλού κινδύνου, δεν έχει βιώσει μεγάλο σεισμό από εκείνον στο Καριάκο το 1997, όταν 73 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο.

Το 1967 σεισμός 6,5 βαθμών στο Καράκας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 283 ανθρώπους.